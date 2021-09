Buchinger chcel súpera zničiť. Tretí titul je podľa Novotného reálny

„Bolo to všetko, čo sme si od toho priali a ešte viac. Máme veľké šťastie na kvalitné titulové zápasy. Zaujímavosťou je, že ešte pred piatym kolom to bola remíza. Teraz z toho máme asi všetci taký pocit, že na československej pôde nič lepšieho nebolo,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii jeden z promotérov Oktagonu Ondřej Novotný.

Ako potvrdil rodák z Gabčíkova v pozápasovom rozhovore, išlo by o opasok váhy do 77 kilogramov, kde je v súčasnosti kráľom český bojovník Dávid Kozma.

„Poviem pravdu, že teraz som chcel Vojta zničiť. Tým ako som ho chcel od začiatku vypnúť, tak musím povedať, že mi to zobralo aj dosť síl, ale vydržal som to.

Vedenie organizácie sa podobnému kroku nebráni, takže diváci by sa v budúcnosti mohli dočkať pokusu atakovať ďalšie zatiaľ nedosiahnuté méty.

„U nás je to samozrejme také reálne. Keď to Buki chce, tak to tak môže byť. Nepoznám asi nikoho z najlepších organizácií, kto by držal titul v troch rozličných váhových kategóriách,“ dodal Novotný.