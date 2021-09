Hazard so zdravím? Zápasy, ktoré sa nikdy nemali uskutočniť

HOLLYWOOD. 58-ročná legenda boxu zažila katastrofálny návrat do ringu. Evander Holyfield podľahol v nedeľu ráno bývalému šampiónovi UFC Vitorovi Belfortovi. Priebeh Holyfieldovho zápasu bol na míle vzdialený tomu, ako vyzeral minuloročný súboj Mikea Tysona. Oba súboje pritom boli oficiálne vypísané ako exhibície. Víkendový duel skôr pripomenul smutný pád legendy UFC Chucka Liddella, ktorý sa po ôsmich rokoch opäť postavil do klietky. To sa ukázalo ako obrovská chyba. Nanešťastie, chyba sa zopakovala, tentokrát v ringu.

Všetky tri spomenuté zápasy sú vo svojej podstate rovnaké, no skončili iným výsledkom. Ten v dvoch prípadoch vyzerá ako hazard so zdravím. Prečo? Pretože ani hokejoví veteráni neodohrajú s dnešnou reprezentáciou súťažný zápas plný tvrdých osobných súbojov. Zápas, ktorý sa nemal stať Vráťme sa o pár rokov späť. Oscar De La Hoya, v roku 2018 ešte boxerský promotér na plný úväzok, mal ambíciu vstúpiť do sféry MMA. Prvý galavečer Golden Boy MMA postavil na ikonách športu, dvoch dávnych rivaloch. Chuck Liddell a Tito Ortiz, bývalí šampióni UFC, spolu zápasili v rokoch 2004 a 2006. V oboch prípadoch uspel Liddell, no Ortiz aj po rokoch túžil po pomste. Problémom bolo, že Liddell už dávno ukončil kariéru a v čase zápasu mu ostával mesiac do 49. narodenín.

Aj Ortiz už mal 43 rokov, lenže on počas posledných rokov naďalej zápasil a stále bol konkurencieschopný, kdežto Liddell povesil rukavice na klinec ešte v roku 2010, keď prehral trikrát v rade, zakaždým pred limitom spôsobom KO/TKO. Kariéru končil na odporúčanie okolia a s ohľadom na svoje zdravie. Správy o Liddellovom návrate do klietky tak priniesli zmiešané reakcie. Jedna časť fanúšikov sa tešila na zápas legendy, prvej veľkej hviezdy UFC, ktorá dotiahla šport do mainstreamu. Triezvejší pohľad však neveštil nič dobré. Promotéri oznámili profesionálny zápas podľa riadnych pravidiel, žiadna exhibícia sa nekonala. Ak Liddell viac nedokázal absorbovať údery súperov pred ôsmimi rokmi, ako na tom asi bude teraz? Áno, na fotografiách vyzeral výborne, azda lepšie než kedykoľvek predtým. Potom sa internete objavili prvé tréningové videá a každému muselo byť jasné, že vek nemožno oklamať.

Nanešťastie, každému to jasné nebolo. Liddell vraj vysiela falošné signály, schválne pôsobí zle a chce tým oklamať súpera, video je natáčané po náročnom tréningu. Podporil to sám Liddell, ktorý to označil za zábery z rozcvičky. Na predzápasovom tréningu pre médiá tak ukázať o niečo viac, no pridal ešte viac otáznikov. Všemožné argumenty. Ako by chceli niektorí silou mocou uveriť, že to tak skutočne je. Už pred zápasom sme upozorňovali na skutočnosť, že tento súboj s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať príjemné rozuzlenie. A nešlo o to, kto zvíťazí, ale akým spôsobom. Obavy sa naplnili. V klietke stál takmer 49-ročný Chuck Liddell, ktorý pripomínal spomalené zábery „Icemana“ zo slávnej minulosti. Ortizovi nebolo čo vyčítať. Dostal ponuku, podpísal kontrakt, hladko zvíťazil. Sám priznal, že Liddellov pohyb bol na prvý pohľad výrazne pomalší ako kedysi.

Prezident UFC Dana White v roku 2010 prosil Liddella, aby nepokračoval v kariére. White sa ho snažil odhovoriť aj od návratu. „Chuck je skvelý človek, jeden z najlepších ľudí, akých môžete stretnúť. Keď sa s ním raz spriatelíte, ste kamarátmi do konca života. Chuck Liddell má 50 rokov a už by nemal zápasiť. Je to dospelý muž a môže robiť čokoľvek, čo si zaumieni, ale dovoľte mi povedať jednu vec. Tá športová komisia, ktorá povolila ten duel, wow. Chuck je vo vnútri bojovníkom, miluje to, no ten zápas sa nikdy nemal stať,“ prehlásil White. Pokiaľ ste sledovali dianie z uplynulých dní, už zrejme vidíte paralely medzi smutným návratom Liddella a udalosťami z posledného víkendu. Všetkému sa pritom dalo predísť. A realita je taká, že kompetentné orgány sa chceli takémuto scenáru vyhnúť, a preto vystavili Holyfieldovmu zápasu stopku. Promotéri ich ale dokázali obísť. Tyson príkladom Krátke videá z tréningu Mikea Tysona sa minulý rok stali virálnym hitom. 53-ročný Tyson opäť terorizoval trénerove lapy a boxerské vrece, mala to byť predzvesť návratu kráľa. Samozrejme, podobne ako pri Liddellovi, fanúšikov namlsala nostalgia. Zápas Mikea Tysona v roku 2021? Šport sa popri pandémii rozbiehal pomalšie, Tysonov návrat mohol byť obrovskou vzpruhou. Okamžite sa rozšírili špekulácie, z ktorých napokon vzišiel duel s Royom Jonesom mladším. Prvotné reakcie boli rôzne. Divákov sklamali špeciálne pravidlá, ktoré zakazovali tvrdé údery na hlavu. Zápas sa skončil bizarnou remízou.

Mimo šialeného verdiktu ale s odstupom času môžeme hodnotiť túto šou kladne. Bola to jednoducho exhibícia dvoch päťdesiatnikov. Kto čakal niečo iné, bol vopred na veľkom omyle. Ak chcete sledovať vrcholový box na najvyššej úrovni, výber dostupných zápasov je skutočne bohatý. Tysonova exhibícia mala úplne inú úlohu, ktorú si splnila. Hokejový káder niekdajších reprezentantov, ktorí už oslávili 50. narodeniny, rovnako nepošlete do ostrého zápasu s aktívnymi hráčmi. Presne na to slúžia exhibície. Nie je to z nedostatku rešpektu, práve naopak. Je to príležitosť, ako uvidieť legendy v akcii. Inšpirácia pre nastupujúce generácie. Ťažká voľba? Promotéri Trilleru mali z nedávnej histórie dva príklady. Na jednej strane súboj Liddella s Ortizom, ktorý sa nikdy nemal udiať a aj čo sa týka sledovanosti zaostal ďaleko za očakávaniami. Nanajvýš 40-tisíc predajov PPV namiesto predpokladaných 200-tisíc, to je priam pohroma. Niet sa teda čomu diviť, že to bol prvý a zrejme naveky posledný turnaj Golden Boy MMA.

No a potom exhibícia Mikea Tysona, ktorá vyvolala celosvetové ohlasy, ukázala v ringu dve legendy, nikto sa pri nej nezranil. Veď tento zápas organizoval práve Triller, mal to byť začiatok akejsi ligy legiend. Aj bol, ibaže promotéri sa rozhodli vydať inou cestou. 48-ročného Oscara De La Hoyu vyradilo ochorenie Covid-19 a následne oslovili o 10 rokov staršieho Evandera Holyfielda. Ten si pýtal súboj v podstate odvtedy, čo začal Tyson avizovať svoj vlastný návrat. Holyfield celý čas volal po treťom vzájomnom dueli. A koniec koncov, prečo nie? Už sme videli, ako sa to dá spraviť, navyše sa spomínal charitatívny účel celého podujatia. Namiesto toho sme sa dočkali ďalšieho zbytočného pádu legendy.

Neveštilo to nič dobré Na sociálnych sieťach sa Holyfield chválil vynikajúcou formou, ktorou by aj vo veku 58 rokov schoval do vrecka snáď väčšinu svetovej populácie. Čosi podobné sme už raz videli. Aj Liddell ohuroval svojou postavou, no prezradili ho tréningové videá. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Holyfield zorganizoval verejný tréning pre médiá, po ktorom ostali mnohí zarazení. Nielen fanúšikovia, ale tiež uznávané osobnosti z prostredia bojových športov.

„Rodení bojovníci sú odvážni, no presne preto sú tam manažéri, tréneri a komisie na to, aby ich ochránili pred nimi samotnými. Tento zápas by sa nemal uskutočniť,“ varoval bývalý šampión UFC Michael Bisping. Holyfieldove údery, kombinácie a celkové reflexy boli viditeľne pomalšie než pred rokmi, keď ešte boxoval. Veľké obavy o jeho zdravotný stav vyvolali aj iné prejavy. Holyfield absolvoval po tréningu niekoľko rozhovorov. V článku z dielne MMA Fighting sa po uskutočnenom rozhovore objavila veta, že Holyfieldov slovný prejav bol „badateľne zhoršený“.

Bez licencie to nepôjde Galavečer sa mal pôvodne konať v Los Angeles, no Kalifornská športová komisia (CSAC) odmietla udeliť Holyfieldovi potrebnú licenciu za taký krátky čas, a to či už pre profesionálny zápas alebo exhibíciu. Holyfield mal v niektorých štátoch USA problém s licenciou ešte v roku 2005. V New Yorku mu vtedy odobrali licenciu, hoci prešiel lekárskou prehliadkou. Komisia svoje rozhodnutie odôvodnila „zhoršenými schopnosťami a slabým výkonom“ v zápase s Larrym Donaldom.

Americký boxer si predĺžil kariéru v Texase, Nevade a v Európe, kde boli orgány benevolentnejšie. Po rokoch sa však naklonenosť komisií smerom k jeho kariére určite nezlepšila a v Kalifornii nechceli nič riskovať. Spoločnosť Triller sa obrátila na komisiu na Floride, kde stačilo Holyfieldovi prejsť niekoľkými testami a floridská komisia mu umožnila, aby si dokonca vybral, či chce boxovať v exhibícii alebo v profesionálnom zápase. Celý turnaj tak na poslednú chvíľu presťahovali do iného štátu. Podstatné bolo, že hlavný zápas večera dostal zelenú. Organizátori najprv oznámili, že súboj bude hodnotený ako profi zápas, aby neskôr vysvitlo, že sa s aktérmi duelov dohodli inak. Podľa podpísaných kontraktov išlo oficiálne o exhibície, informoval portál ESPN. Nie je exhibícia ako exhibícia Mohlo by sa zdať, že si promotéri predsa zvolili osvedčenú cestu, ktorou sa vydali pri súboji Mikea Tysona Roya Jonesa mladšieho. Nakoniec mali oba zápasy v skutočnosti diametrálne odlišný priebeh. V zápase Holyfielda a Belforta neplatili žiadne špeciálne pravidlá, žiadne zákazy tvrdých úderov na hlavu. Jedený rozdiel oproti klasickému zápasu bolo o minútu kratšie kolo a fakt, že výsledok nezapísali do oficiálnej bilancie. „Keď pomyslím na exhibíciu, vybavia sa mi zápasy ako Tyson-Jones Jr. alebo Mayweather-Logan Paul, kde si bojovníci nejdú po krku. Dnešné duely Holyfield-Belfort a Silva-Ortiz od toho mali ďaleko. To, že výsledky nepočítali do bilancie, vlastne nič neznamená. Toto vo svojom duchu neboli exhibície,“ posťažoval sa Mike Coppinger, boxerský novinár ESPN. Hazard so zdravím Keď ešte v roku 2005 newyorská komisia odobrala licenciu Evanderovi Holyfieldovi, dôvodom neboli zlé výsledky testov. Tie boli všetky v poriadku. Zástupcovia komisie mali strach z toho, ak by Holyfield pokračoval v kariére. Takým tempom by zdravotné prehliadky o nejaký čas mohli dopadnúť horšie. Presne taká je úloha komisie a jej lekárskeho tímu, chrániť zdravie bojovníkov. Ako to povedal bývalý šampión Bisping, zápasníka niekedy treba chrániť pred ním samým.

Evander Holyfield bude onedlho oslavovať 60 rokov. Na svoj vek sa drží priam fantasticky. Opäť ho možno porovnať s Chuckom Liddellom, aj keď ten je o dekádu mladší. Obaja ale idú rovnakýn príkladom. Mladším ľuďom ukazujú, že pokiaľ to ide v ich v rokoch, motivácia by nemala chýbať ani ostatným. Sú inšpiráciou. V tejto fáze ich života už však nemajú nastúpiť do profesionálneho zápasu. Pravdepodobne ani do takého, ktorý sa tvári ako exhibícia. Ak prejdú zápasníci potrebnými zdravotnými prehliadkami a nájdu rozumné pravidlá, exhibičné súboje legiend majú obrovský potenciál. Samozrejme, celoživotní športovci s dušou bojovníka to vidia inak. Chcú bojovať, tak isto ako pred rokmi. Bohužiaľ, vek sa naozaj nedá oklamať a víkend ponúkol dostatočne presvedčivú ukážku tejto skutočnosti.