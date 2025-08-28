VIDEO: Lyles pokoril Teboga o centimetre. Kratochvílová prišla o 43-ročný rekord

ZURICH. Finále Diamantovej ligy v Zürichu má za sebou druhý deň. Svetovým výkonom roka sa blysol nemecký oštepár Julian Weber, ktorý hodil 91,51 m.
V očakávanom súboji na 200 m zdolal Američan Noah Lyles tesne časom 19,74 o dve stotiny sekundy Letsileho Teboga z Botswany.
Weber už prvým pokusom prehodil vlastné tohtoročné svetové maximum 91,06, keď mu oštep pristál na méte 91,37.
Hneď v ďalšom pokuse sa zlepšil o ďalších 14 cm a ukázal, že v 30 rokoch môže pomýšľať na prvú medailu na MS. Svoj vlastný rekord mítingu spred šiestich rokov prekonal Nór Karsten Warholm, keď ovládol beh na 400 m prek. za 46,70.
Lyles síce neprekonal svoje tohtoročné svetové maximum na dvojstovke 19,63, no pred Tokiom si spravil chuť, keď získal skalp úradujúceho olympijského šampióna Teboga. Tretí dobehol Alexander Ogando z Dominikánskej republiky za 20,14.
VIDEO: Finále behu na 200 m
Rovnakú disciplínu žien vyhrala Američanka Brittany Brownová výkonom 22,13 s. Bronzová z OH v Paríži tak na poslednú chvíľu získala miestenku na svetový šampionát, keďže na domácej národnej kvalifikácii neuspela.
Po 43 rokoch prišla o rekord mítingu na trati 400 m Jarmila Kratochvílová. Postarala sa o to reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naserová, ktorá zvíťazila v čase 48,70 s a iba o tri stotiny zaostala za vlastným svetovým výkonom roka, ktorý mala na konte ešte od apríla z Kingstonu.
Bývalá reprezentantka Československa na dlhé roky prestížnom mítingu Weltklasse zabehla 18. augusta 1982 čas 48,86.
Dlhoročný rekord podujatia sa otriasol aj na 110 m prek. mužov, Američan Cordell Tinch ho po suverénnom triumfe časom 12,92 s vyrovnal. Líder tohtoročných tabuliek výkonom 12,87 sa tak o najlepší čas mítingu delí s krajanom Rogerom Kingdomom, ktorý zabehol rovnaký čas v roku 1989.
Ambíciu prekonať 45-ročný rekord mítingu Tatiany Kazankinovej na 1500 m deklarovala Austrálčanka Jessica Hullová. Strieborná medailistka z OH v Paríži až do záverečnej stovky suverénne viedla, no potom jej úplne došli sily a o tri stotiny ju predstihla Keňanka Nelly Chepchirchirová výkonom 3:56,99 min.
Prvýkrát v histórii finále Diamantovej ligy sa z prvenstva na 3000 m prek. netešil bežec z Afriky. Zvíťazil Nemec Frederik Ruppert, ktorému stačilo 8:09,02 min. Svoj talent ukázal 20-ročný Holanďan Niels Laros, ktorý triumfoval na 1500 m a časom 3:29,20 min aj zlepšil národný rekord.
Diamantová liga - finále v Zürichu, 2. deň
Muži:
100 m: 1. Christian Coleman (USA) 9,97 s, 2. Akani Simbine (JAR) 9,98, 3. Ackeem Blake (Jam.) 9,99
200 m: 1. Noah Lyles (USA) 19,74 s, 2. Letsile Tebogo (Bot.) 19,76, 3. Alexander Ogando (Dom. rep.) 20,14
400 m: 1. Jacory Patterson (USA) 43,85 s, 2. Bayapo Ndori (Bot.) 44,40, 3. Vernon Norwood (USA) 44,45
800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:42,37 min, 2. Max Burgin (V. Brit.) 1:42,42, 3. Marco Arop (Kan.) 1:42,57
1500 m: 1. Niels Laros (Hol.) 3:29,20 min, 2. Reynold Kipkorir Cheruiyot 3:29,91, 3. Phanuel Kipkosgei Koech (obaja Keňa) 3:30,02
3000 m: 1. Jimmy Gressier (Fr.) 7:36,78 min, 2. Grant Fisher (USA) 7:36,81, 3. Andreas Almgren (Švéd.) 7:36,82
110 m prek.: 1. Cordell Tinch (USA) 12,92 s, 2. Enrique Llopis (Šp.) 13,12, 3. Jamal Britt (USA) 13,21
400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 46,70 s, 2. Abderrahman Samba (Katar) 47,45, 3. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 47,56
3000 m prek.: 1. Frederik Ruppert (Nem.) 8:09,02 min, 2. Edmund Serem (Keňa) 8:09,96, 3. Salaheddine Ben Yazide (Mar.) 8:14,10
trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,56 m, 2. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,47, 3. Yasser Mohamed Triki (Alž.) 17,42
výška: 1. Hamish Kerr (N. Zél.) 232 cm, 2. Oleh Doroščuk (Ukr.) 230, 3. JuVaughn Harrison (USA) 225
disk: 1. Mykolas Alekna (Litva) 68,89 m, 2. Kristjan Čeh (Slovin.) 67,18, 3. Roje Stona (Jam.) 67,06
oštep: 1. Julian Weber (Nem.) 91,51 m - svetový výkon roka, 2. Níradž Čopra (India) 85,01, 3. Keshorn Walcott (Trin. a Tob.) 84,95
Ženy:
100 m: 1. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,76 s, 2. Tia Claytonová (Jam.) 10,84, 3. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 10,94
200 m: 1. Brittany Brownová (USA) 22,13 s, 2. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 22,18, 3. Marie-Josee Ta Louová-Smithová (Pobr. Slon.) 22,25
400 m: 1. Salwa Eid Naserová (Bahr.) 48,70 s, 2. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 49,23, 3. Henriette Jägerová (Nór.) 49,49
800 m: 1. Audrey Werrová (Švajč.) 1:55,91 min, 2. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 1:55,96, 3. Anais Bourgoinová (Fr.) 1:56,97
1500 m: 1. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 3:56,99 min, 2. Jessica Hullová 3:57,02, 3. Linden Hallová (obe Austr.) 3:57,44
3000 m: 1. Fantaye Belaynehová (Et.) 8:40,56 min, 2. Josette Andrewsová (USA) 8:40,95, 3. Likina Amebawová (Et.) 8:41,06
100 m prek.: 1. Ackera Nugentová (Jam.) 12,30 s, 2. Ditaji Kambundjiová (Švajč.) 12,40, 3. Grace Elizabeth Starková (USA) 12,44
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,18 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,18 - slovenský rekord, 3. Andrenette Knightová (Jam.) 53,76
400 m prek. (B-beh, mimo DL): 1. Fatoumata Diallová (Portug.) 54,52 s, 2. Lena Wernliová (Švajč.) 55,02, 3. Eileen Demesová (Nem.) 55,11, 4. Daniela LEDECKÁ (SR) 55,82
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová (Keňa) 8:57,24 min, 2. Norah Jerutová (Kaz.) 9:10,87, 3. Marwa Bouzayaniová (Tunis.) 9:12,03
diaľka: 1. Larissa Iapichinová (Tal.) 693 cm, 2. Malaika Mihambová (Nem.) 692, 3. Hilary Kpatchová (Fr.) 675
trojskok: 1. Leyanis Perezová-Hernandezová 14,91 m, 2. Liadagmis Poveová 14,72, 3. Davisleydi Velazcová (všetky Kuba) 14,65
guľa: 1. Valarie Allmanová (USA) 69,18 m, 2. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 67,15, 3. Yaime Perezová (Kuba) 66,08
oštep: 1. Elina Tzengková (Gréc.) 64,57 m, 2. Adriana Vilagošová (Srb.) 62,96, 3. Jo-Ane du Plessisová (JAR) 62,26