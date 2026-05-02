VIDEO: Česi získali po 12 rokoch medailu na MS. V boji o bronz zdolali prekvapenie turnaja

MS v hokeji U18 2026 - zápas o bronz
Česko - Lotyšsko 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly: 15. Tománek (Michálek, Byrtus), 16. Huk (Tománek, Ruml), 60. Huk (Řípa), 60. Katolický (Vaněček) - 12. Klaucans (Rutkis, Obuks)
Českí hokejisti získali bronzové medaily na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku. V sobotňajšom súboji o 3. miesto zdolali v Trenčíne rovesníkov z Lotyšska 4:1.
Česi si vybojovali piaty cenný kov v tejto vekovej kategórii, z toho po štvrtý raz bronz.
Lotyši boli v úvode nebezpeční a dokázali sa ujať vedenia, keď sa v 12. minúte presadil Martins Klaucans. Česi však dokázali otočiť ešte v prvom dejstve, keď v rozmedzí 40 sekúnd skórovali Matěj Tománek a David Huk.
Autor druhého gólu ešte 28 sekúnd pred záverečnou sirénou spečatil český triumf do prázdnej bránky. V úplnom závere pridal presný zásah do odkrytej bránky aj Šimon Katolický.
Na medailových priečkach skončili Česi prvýkrát od roku 2014, keď si vo Fínsku zahrali finále a v ňom podľahli USA.
Lotyšsko sa medzi kvarteto najlepších prebojovalo prvýkrát v histórii a pred bránami finále podľahli Slovensku.
Mužstvo trénera Martina Dendisa čakal v sobotu večer od 19.00 h v Trenčíne duel o zlato proti Švédsku.
