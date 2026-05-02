VIDEO: Česi získali po 12 rokoch medailu na MS. V boji o bronz zdolali prekvapenie turnaja

    Českí hokejisti sa tešia z gólu. (Autor: IIHF)
    Sportnet, ČTK, TASR|2. máj 2026 o 17:20
    V roku 2014 prehrali vo finále s USA.

    MS v hokeji U18 2026 - zápas o bronz

    Česko - Lotyšsko 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

    Góly: 15. Tománek (Michálek, Byrtus), 16. Huk (Tománek, Ruml), 60. Huk (Řípa), 60. Katolický (Vaněček) - 12. Klaucans (Rutkis, Obuks)

    Českí hokejisti získali bronzové medaily na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku. V sobotňajšom súboji o 3. miesto zdolali v Trenčíne rovesníkov z Lotyšska 4:1.

    Česi si vybojovali piaty cenný kov v tejto vekovej kategórii, z toho po štvrtý raz bronz.

    Lotyši boli v úvode nebezpeční a dokázali sa ujať vedenia, keď sa v 12. minúte presadil Martins Klaucans. Česi však dokázali otočiť ešte v prvom dejstve, keď v rozmedzí 40 sekúnd skórovali Matěj Tománek a David Huk.

    VIDEO: Víťazný gól Česka na 2:1

    Autor druhého gólu ešte 28 sekúnd pred záverečnou sirénou spečatil český triumf do prázdnej bránky. V úplnom závere pridal presný zásah do odkrytej bránky aj Šimon Katolický.

    Na medailových priečkach skončili Česi prvýkrát od roku 2014, keď si vo Fínsku zahrali finále a v ňom podľahli USA.

    Lotyšsko sa medzi kvarteto najlepších prebojovalo prvýkrát v histórii a pred bránami finále podľahli Slovensku.

    Mužstvo trénera Martina Dendisa čakal v sobotu večer od 19.00 h v Trenčíne duel o zlato proti Švédsku.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

