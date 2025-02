Obhájil prvenstvo. Kórejský skokan do výšky ovládol Banskobystrickú latku

U Sang-hjok prešiel súťažou hladko, krížik si zapísal až ako istý víťaz. Na prvý pokus prekonal 216, 221, 225 i 228 a následne sa vrhol na svetový výkon roka 232, no trikrát neuspel.

Druhý skončil Kubánec Luis Enrique Zayas, víťaz podujatia z roku 2020 predviedol výkon 225. Tretie miesto si pripísal Talian Manuel Lando za 221.

Ruffíni sa predstavil na Latke druhýkrát. Na prvý pokus skočil 201 i 206, 211 dal na druhý pokus.

"Opäť som posunul slovenský výkon roka. Môžem byť spokojný, ale ciele boli vyššie. Chcel som aspoň 216, no bohužiaľ to nevyšlo. Mal som motiváciu, aj fyzicky by to možno išlo, ale trochu som sa trápil s technikou.

Vieme, na čo máme, je to krok vpred v sezóne. Verím, že výkony budú v lete nad 220. Atmosféra je tu úchvatná, ľudia ma vedia vždy nahecovať.

Na začiatku tam bol aj trochu stres, no aj zásluhou divákov menšiu stuhnutosť nahradil entuziazmus," prezradil syn a zverenec slovenského rekordéra vo výške.

Róbert Ruffíni starší verí, že jeho zverenec je na správnej ceste, aby raz pokoril aj jeho osobné maximum 234 cm.