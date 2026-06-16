Kmotrík o Tourém: O peniaze mu nejde, tie už má. Rokovali sme najkratšie v histórii

Pred takmer zaplnenú tlačovú miestnosť vstúpil muž, ktorý vyhral Ligu majstrov, trikrát zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Premier League a štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Afriky.
Slovan Bratislava predstavil nového trénera a zároveň meno, aké slovenský klubový futbal ešte nezažil.
Takú hráčsku kariéru nemal vo svojom životopise žiadny tréner, ktorý by viedol slovenský klub.
Yaya Touré prichádza na Tehelné pole ako svetová superstar. Zároveň však aj ako muž, ktorý sa ešte len vydáva na svoju prvú veľkú cestu v pozícii hlavného trénera.
VIDEO: Yaya Touré počas tlačovej konferencie
„Začíname novú éru a verím, že bude ešte úspešnejšia,“ otvoril tlačovú konferenciu generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.
Priznal, že rozhodujúci bol už prvý kontakt.
„Prvý dojem bol fakt silný,“ povedal šéf belasých.
Prišiel v sivom obleku, hovoril s vášňou
Touré pôsobil pokojne a uvoľnene. Pri odpovediach si pomáhal gestikuláciou, snažil sa vysvetľovať svoje myšlienky a nie raz sa po otázkach od srdca zasmial.
Na tlačovú konferenciu prišiel v sivom obleku s kravatou rovnakej farby. Ivan Kmotrík ml. mal oblečený biely oblek a belasú košeľu.
„Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub a už sa neviem dočkať práce,“ vravel nový tréner Slovana.
Uvedomuje si, že napriek fenomenálnej hráčskej kariére sa ako tréner stále učí.
„Potrebujem sa učiť. Ako hráč som pracoval s veľkými trénermi a získal som veľa skúseností,“ vysvetľoval Touré.
Opakovane zdôrazňoval, že do Bratislavy neprišiel len pre svoje meno.
„Sme na spoločnej misii s fanúšikmi,“ povedal.
Slovan má rovnakú mentalitu ako ja
Po skončení kariéry pôsobil ako asistent, teraz však dostáva príležitosť viesť vlastný projekt.
„Chcel som klub, ktorý má rovnakú mentalitu ako ja. Slovan je presne taký. Priniesol som si vlastných asistentov, ale zostali aj ľudia z predošlého realizačného tímu. Zmena musí byť postupná. Veľký kredit patrí predošlému trénerovi Weissovi,“ zdôraznil Touré.
Práve meno Vladimíra Weissa zaznievalo počas celej tlačovej konferencie opakovane.
Touré si uvedomuje, akú stopu zanechal jeho predchodca, ale aj jeho syn – bývalý kapitán. Obaja pôsobili v Manchestri City.
„Je to absolútna legenda Slovana. Viem, že je to veľmi milý človek. Bol by som rád, ak by sme si vzájomne pomohli a stretli sa. Bolo by to pre mňa cenné. Nebude ľahké ho nahradiť,“ priznal.
Nechce byť hviezdou
Ako hráč bol svetovou superhviezdou. V Barcelone kryl chrbát Lionelovi Messimu, v Manchestri City sa stal ikonou klubu. Verejnosť preto bude prirodzene sústrediť pozornosť predovšetkým na jeho osobu.
On to však vidí inak.
„V mojich očiach by mali byť hviezdami naši hráči. Vidím v nich veľký potenciál. Ja ich chcem dostať na ich limit,“ vyhlásil.
Na otázky odpovedal obšírne a trpezlivo. Nevyhýbal sa ani osobným témam.
„Nemal som problém meniť krajiny. Pôsobil som trebárs na Ukrajine. Mali sme výborné debaty s Ivanom Kmotríkom.
Mal som ešte jednu ponuku, ale Slovan bol prioritou. Hrával som proti Martinovi Škrtelovi,“ povedal.
Dostal aj otázku, ktorí tréneri ho formovali najviac.
„Viedli ma Pep Guardiola či Roberto Mancini. Najviac ma však ovplyvnil asi Frank Rijkaard v Barcelone,“ prezradil Touré.
Dominantný a agresívny futbal
Nový tréner zároveň načrtol svoju futbalovú filozofiu.
„Chceme hrať dominantný a agresívny futbal. To je náš jasný plán,“ vysvetľoval.
Kmotrík priznal, že príchod Tourého má aj marketingový rozmer.
„Touré je aj marketingový ťah. Som rád, že sme pre neho zaujímaví. Jeho príchodom sme sa zviditeľnili po celej Európe,“ povedal.
Niečo sa musí robiť inak
Šéf Slovana zároveň naznačil, že klub čakajú zmeny.
„Sú veci, ktoré chceme robiť inak ako za Weissa. Chceme viac pracovať s mladšími hráčmi. Chceme hráčov speňažiť, aby sme neboli tak závislí od európskych súťaží,“ vysvetľoval.
VIDEO: Kmotrík počas tlačovej konferencie
Priznal, že doterajšia stratégia sa opierala najmä o skúsenosť.
„Predtým sme viac stavali na hráčoch ako Kucka, Weiss či Kašia. Teraz chceme viac staviť na mladších. Chceme byť efektívni v rámci obchodovania.“
Nespokojný bol aj s minuloročným účinkovaním v Európe.
„Vlani to bolo veľmi slabé v európskych pohároch. Prehrali sme s fínskym zástupcom,“ dodal.
Zároveň ocenil vzájomnú spoluprácu.
„Komunikácia s trénerom Tourém je od začiatku vynikajúca.“
Neprišiel kvôli peniazom
Svetové meno automaticky vyvolalo otázky o rozpočte.
Kmotrík však tvrdí, že financie neboli rozhodujúce.
„Nemyslím si, že by Slovan musel radikálne navyšovať rozpočet. Nehovorme iba o peniazoch. Náš trh je limitovaný. Na trhu je veľa hráčov za rozumné ceny. Sme dobre nastavení,“ uviedol.
A následne dodal:
„Neprišiel sem zarábať peniaze. Pre neho bol dôležitý spoločný projekt. Tam sme sa rýchlo dohodli. Tam sme rokovali možno nakratšie v mojej histórii. Jemu o peniaze nejde, on ich má. V tomto sme sa rýchlo dohodli.“
Odmietol aj špekulácie o novom investorovi.
„Príchod Tourého nemá nič spoločné s príchodom nejakého nového investora. Klub je stále iba v rukách rodiny Kmotríkovcov.“
Veľké kontakty, ale bez revolúcie
Touré má rozsiahle kontakty vo futbalovom svete. Otázkou preto bolo, či privedie vlastných hráčov.
Kmotrík očakáva skôr evolúciu než revolúciu.
„Máme na čom stavať. Nepotrebujeme priviesť päť nových hráčov. Musíme si dobre zanalyzovať profily hráčov.
Dnes máme pozície zdvojené. Neočakávam veľké zmeny. Trh je ovplyvnený majstrovstvami sveta a nechceme robiť unáhlené kroky.“
Zároveň potvrdil záujem o viacerých belasých.
„Máme päť až šesť hráčov, o ktorých je veľký záujem na trhu. Sú v dobrom veku.“
Prípad Mateáš
Na záver prišla reč aj na 18-ročného talentovaného Maximiliána Mateáša, ktorý bude pokračovať v Košiciach.
„Nedostal dostatok priestoru a hľadal novú výzvu. Chceme sa vyhnúť takýmto chybám. Bol by som radšej, keby začal u nás. Nevidel potenciál presadiť sa v Slovane. Možno sa naše cesty ešte spoja,“ uzavrel Kmotrík.
Slovan tak odštartoval novú kapitolu. Do Bratislavy prišlo meno, aké slovenský futbal ešte nezažil. Hráčska kariéra Yayu Tourého patrí medzi tie najväčšie.
Teraz sa ukáže, či sa muž, ktorý sa učil od Guardiolu, Rijkaarda či Manciniho, dokáže zapísať do dejín belasých aj ako tréner. Očakávania budú obrovské. A pozornosť, akú Slovan doteraz nezažil, sa od pondelka sústredí na jedného muža. Yayu Tourého.