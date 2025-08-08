Forster po dvoch rokoch zlepšila slovenský rekord, zaistila si tým účasť na MS v Tokiu

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025
Výsledky 100 m cez prekážky žien:
1.
Viktória Forster
Slovensko
12,63 s - slovenský rekord
2.
Luca Kozáková
Maďarsko
12,82 s
3.
Karin Strametzová
Rakúsko
12,88 s
7.
Tereza Čorejová
Slovensko
13,12 s
BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská atlétka Viktória Forster zlepšila svoj vlastný národný rekord v behu na 100 m cez prekážky.
Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách zvíťazila časom 12,63 s a získala aj miestenku na septembrové MS Tokia.
Forster je treťou slovenskou atlétkou s istotou štartu na vrchole sezóny po Gabriele Gajanovej (800 m) a Emme Zapletalovej (400 m prek.).
Jej maximum malo hodnotu 12,72 s a pochádzalo spred dvoch rokov, keď získala zlato na univerziáde v Čcheng-tu. Tento rok mala zatiaľ na konte 12,74 s.
VIDEO: Nový rekord Viktórie Forster počas 60. ročníka mítingu P-T-S
"Je to niečo neuveriteľné. Asi mi to dôjde až neskôr, čo všetko sa udialo. Diváci vytvorili neuveriteľnú atmosféru, keď hlásateľ ohlásil moje meno.
Mňa to dobilo neskutočnou energiou. To, čo som predviedla, bolo všetko pre divákov. Strašne sa teším, že som im mohla predviesť túto krásu,“ žiarila po pretekoch Forster, v ktorých si zlepšila svoj rekord.