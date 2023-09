Organizátori MMM siahli hlbšie do vrecka. Do Košíc prilákali elitu z Afriky

Móder: Nechcel som ostať na polceste

"Nechcel som ostať na polceste a keďže som dlhoročný divák maratónu, tak som sa odhodlal absolvovať ho. Po celý život to bol môj sen. Začiatkom roka som sa preto rozhodol ísť do toho.

Čerstvejším je však zápis 2:05:19 z maratónu v Seville, ktorý v vo februári 2023 dosiahol Kebede Tulu z Etiópie.

"Môžeme povedať, že sme už mali bežcov s osobnými rekordmi okolo 2:06 h, no bežci s takouto výkonnosťou ešte na MMM neboli. Priviesť ich bolo pre nás finančne náročné, no začali sme s tým skôr, navýšili sme rozpočet a začali s nimi komunikovať.

Myslíme si, že by uprednostnili aj iné maratóny, no ich snahou je dosiahnuť čo najlepšie časy. Viacerí neveria, že v Košiciach môžu dosiahnuť čas 2:05, no my veríme, že sa to dá.

Pri ich angažovaní sme "bojovali" s maratónom v Amsterdame (15. októbra, pozn.), ktorý je pre mnohých veľmi lákavý.

V elitnej skupine žien očakávame vyrovnaný súboj o prvenstvo. Myslím si, že je tam dostupnejšia aj otázka traťového rekordu," poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar, ktorý očakáva v košických uliciach približne 80-tisíc divákov.

Počet vodičov sa rozšíril

Rozpočet MMM je pre jubilejný ročník podobný ako v roku 2022, k jeho navýšeniu došlo v časti pre elitných bežcov.