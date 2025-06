Formu má Zapletalová aj Forster. Slováci chcú na ME v Maribore vylepšiť ôsme miesto

Takže tím vyzerá solídne. Keď sme to predbežne počítali aj s posúdením konkurencie, tak nám to vychádzalo niekde okolo ôsmeho miesta, čím by sme obhájili umiestnenie spred dvoch rokov. No veríme, že sa to podarí aj trošku vyššie,“ povedal pred odchodom bývalý kladivársky majster Európy a bronzový medailista z MS Charfreitag, ktorý zažije premiéru v pozícii šéftrénera SAZ.

Súpermi Slovákov budú tímy Belgicka, Turecka, Nórska, Rumunska, Dánska, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Estónska, Bulharska, Cypru, Lotyšska, Írska, Rakúska a Izraelu, prvé tri postúpia do I. divízie ME a posledné tri zostúpia do III. divízie.

„V týchto tímových súťažiach sa môže vyskytnúť čokoľvek nepredvídané, ale veríme, že nám sa to nestane,“ pokračoval Charfreitag.

Slováci sa budú opierať najmä o výkony šprintérov a prekážkarov. Z prihlásených účastníkov je jednotka na 100 m Viktória Forster, na 400 m prekážok Daniela Ledecká, druhé najlepšie sezónne maximum z prihlásených má Forsterová na 100 m prekážok a Patrik Dömötör na 400 m prekážok.