Richardsonová sa ospravedlnila za svoj výbuch na letisku: Milujem ťa a veľmi ma to mrzí

Americká šprintérka Sha'Carri Richardsonová. (Autor: TASR/AP)
13. aug 2025 o 14:15
Dvadsaťdeväťročný americký šprintér sa ešte predtým svojej priateľky verejne zastal.

EUGENE. Americká šprintérka Sha'Carri Richardsonová sa ospravedlnila svojmu priateľovi Christianovi Colemanovi za incident na medzinárodnom letisku Seattle-Tacoma, po ktorom bola 25-ročná majsterka sveta zadržaná.

Ako uviedla agentúra AP, Richardsonová v utorok adresovala Colemanovi písomné ospravedlnenie.

„Milujem ho a nemôžem sa mu ospravedlniť dostatočne. Moje ospravedlnenie by malo byť tak hlasné, ako moje činy. Christian, milujem ťa a veľmi ma to mrzí,“ vyjadrila sa aj na sociálnej sieti.

VIDEO: Incident z letiska medzi Richardsonovou a Colemanom

Dvadsaťdeväťročný americký šprintér, majster sveta z roku 2019, sa ešte predtým svojej priateľky verejne zastal a odmietol svoju účasť na vyšetrovaní.

„Nemali ju zatknúť. Ľudia sa rozprávajú, majú emócie. Samozrejme, v niektorých veciach musí na sebe popracovať, ako aj ja, vy a každý.

Neovplyvnilo ma to. Prechádza si mnohými vecami a emóciami, ktoré nik nedokáže pochopiť,“ citovala majstra sveta v behu na 100 m z roku 2019 v agentúra AFP.

Ako obhajkyňa titulu má Richardsonová už istú účasť na MS v Japonsku.

Colemanovi sa nepodarilo kvalifikovať sa do individuálnych súťaží, USA bude reprezentovať len v štafete.

