Američanka ohrozovala vodičov. V minulosti mala aj pozitívny dopingový test

Americkú šprintérku Sha 'Carri Richardsonovú v USA zadržali kvôli prekročeniu rýchlosti na diaľnici.
Polícia okresu Orange County uviedla, že olympijská víťazka v štafete a majsterka sveta v behu na 100 metrov vo štvrtok blízko Orlanda výrazne prekročila rýchlosť a nebezpečným predbiehaním ohrozovala ostatných vodičov. Informovala o tom agentúra AP.
Richardsonová mala problémy už v minulosti. Vlani ju zadržali kvôli napadnutiu jej priateľa a šprintéra Christiana Colemana na letisku v Seattli.
Obvinenia z domáceho násilia nakoniec vyriešila verejná ospravedlnenie. O účasť na OH 2021 v Tokiu prišla kvôli pozitívnemu dopingovému testu na marihuanu.