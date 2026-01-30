Američanka ohrozovala vodičov. V minulosti mala aj pozitívny dopingový test

ČTK|30. jan 2026 o 12:02
Vlani ju zadržali kvôli napadnutiu jej priateľa.

Americkú šprintérku Sha 'Carri Richardsonovú v USA zadržali kvôli prekročeniu rýchlosti na diaľnici.

Polícia okresu Orange County uviedla, že olympijská víťazka v štafete a majsterka sveta v behu na 100 metrov vo štvrtok blízko Orlanda výrazne prekročila rýchlosť a nebezpečným predbiehaním ohrozovala ostatných vodičov. Informovala o tom agentúra AP.

Richardsonová mala problémy už v minulosti. Vlani ju zadržali kvôli napadnutiu jej priateľa a šprintéra Christiana Colemana na letisku v Seattli.

Obvinenia z domáceho násilia nakoniec vyriešila verejná ospravedlnenie. O účasť na OH 2021 v Tokiu prišla kvôli pozitívnemu dopingovému testu na marihuanu.

