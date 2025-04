Verí, že má dobrú formu. Rusina chce na bratislavskom maratóne obhájiť titul

Okrem týchto úloh sa však v uplynulých týždňoch pripravoval aj na obhajobu titulu. „Verím, že sa mi to podarí, Matej Hladík bude asi môj najväčší vyzývateľ. Mám dobrú formu, či to bude, stačiť uvidíme. Budem sa snažiť získať slovenský titul a aj celkový triumf, ale som nohami na zemi. Popasujem sa s tým, teším sa.“

Medzi mužmi sa z prvenstva tešili dvaja slovenskí vytrvalci – Jozef Urban v roku 2017 a Miroslav Ilavský v roku 2021.

Trasa jubilejného ročníka je mierne upravená, organizátori tak reagujú na nárast počtu účastníkov, ako aj na dynamické stavebné zmeny v centre mesta.

Vzhľadom na plánované spustenie električky z Petržalky do centra mesta, prejde trasa podujatia v budúcom roku výraznými zmenami, takže už dnes je zrejmé, že trasa využívaná v posledných rokoch sa pobeží naposledy.

„Veríme, že bude dobré počasie, máme už postavený cieľový oblúk. Máme výborné podmienky čo sa týka infraštruktúry, verím, že to dobre vypáli. Želáme si, aby táto akcia dobre dopadla, je pre nás česť, že to robíme už 20 rokov. Pomáha nám viac ako 500 ľudí, zobrali sme všetko to najlepšie, čo vo firme máme. Potrebujeme, aby každý rešpektoval naše pokyny,“ povedal riaditeľ pretekov Jozef Pukalovič.