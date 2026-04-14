Na behu Devín - Bratislava sa predstaví 50 krajín. Podujatia sa zúčastní aj ambasádor Tóth

Fotka zo štartu 77. ročníka Národného behu Devín - Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|14. apr 2026 o 13:20
Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. apríla o 10.00 h, je zatiaľ 6300 prihlásených bežcov z 50 krajín.

Informoval o tom na tlačovej konferencii riaditeľ usporiadateľa STaRZ-u a riaditeľ pretekov Ladislav Križan.

Športový riaditeľ najstaršieho bežeckého podujatia na Slovensku Roman Hanzel dodal, že počet štartujúcich bude ešte vyšší, nakoľko uzávierka prihlášok je až v stredu 15. apríla o 20.00 h.

Vlaňajšie prvenstvo nebude obhajovať nečakaný víťaz Slovák Gergő Szarka (Slávia STU Bratislava), ktorý sa v ére samostatnosti od roku 1993 stal len siedmym slovenským víťazom, keď uspel v konkurencii s africkými bežcami.

Szarka sa potrebuje dať fyzicky aj mentálne dokopy po vlaňajšej nevydarenej dráhovej sezóne.

O tohtoročné prvenstvo sa pokúsia Keňania z maďarského Benedek Teamu na čele s víťazom z roku 2023 Albertom Tonuihom. V ženskej súťaži počíta Benedek Team s účasťou Loise Wambuiovej a Jecinty Mwendeovej.

Jedným zo štartujúcich bude aj ambasádor podujatia, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km v Rio de Janeiro Matej Tóth, ktorý sa aj po zlomenine ruky mieni popasovať s takmer 12-kilometrovou traťou.

„Teším sa, že budem opäť na štarte. Je to pre mňa ďalšia športová výzva, aj keď zrejme budem bežať o niečo pomalšie ako vlani.“

A s úsmevom dodal: „Je tu aj motivácia pre ostatných štartujúcich, že môžu poraziť olympijského víťaza.“

TIPOS Národný beh Devín – Bratislava je pre domácich pretekárov súčasne 5. kolom Bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu.

Atletika

