Na behu Devín - Bratislava sa predstaví 50 krajín. Podujatia sa zúčastní aj ambasádor Tóth

Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. apríla o 10.00 h, je zatiaľ 6300 prihlásených bežcov z 50 krajín.
Informoval o tom na tlačovej konferencii riaditeľ usporiadateľa STaRZ-u a riaditeľ pretekov Ladislav Križan.
Športový riaditeľ najstaršieho bežeckého podujatia na Slovensku Roman Hanzel dodal, že počet štartujúcich bude ešte vyšší, nakoľko uzávierka prihlášok je až v stredu 15. apríla o 20.00 h.
Vlaňajšie prvenstvo nebude obhajovať nečakaný víťaz Slovák Gergő Szarka (Slávia STU Bratislava), ktorý sa v ére samostatnosti od roku 1993 stal len siedmym slovenským víťazom, keď uspel v konkurencii s africkými bežcami.
Szarka sa potrebuje dať fyzicky aj mentálne dokopy po vlaňajšej nevydarenej dráhovej sezóne.
O tohtoročné prvenstvo sa pokúsia Keňania z maďarského Benedek Teamu na čele s víťazom z roku 2023 Albertom Tonuihom. V ženskej súťaži počíta Benedek Team s účasťou Loise Wambuiovej a Jecinty Mwendeovej.
Jedným zo štartujúcich bude aj ambasádor podujatia, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km v Rio de Janeiro Matej Tóth, ktorý sa aj po zlomenine ruky mieni popasovať s takmer 12-kilometrovou traťou.
„Teším sa, že budem opäť na štarte. Je to pre mňa ďalšia športová výzva, aj keď zrejme budem bežať o niečo pomalšie ako vlani.“
A s úsmevom dodal: „Je tu aj motivácia pre ostatných štartujúcich, že môžu poraziť olympijského víťaza.“
TIPOS Národný beh Devín – Bratislava je pre domácich pretekárov súčasne 5. kolom Bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu.