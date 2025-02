Najradšej by behával každý deň. Národný beh Devín - Bratislava absolvuje aj Tóth

"Už sa neviem dočkať ďalšieho ročníka! Apríl bez Národného behu Devín – Bratislava si ani neviem predstaviť,“ uviedol Tóth.

V roku 2017 tzv. „Malý Devín“ (cca 2,6 km) určený pre deti a hobby bežcov odbehol spolu s ďalšími takmer 700 účastníkmi, o rok neskôr ho najprv odštartoval, a potom ho aj symbolicky absolvoval v mase predovšetkým školákov.

V roku 2022 bežal opäť „Malý Devín“ v rámci špeciálnej výzvy „Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“. Vlani si prvý raz odbehol aj kompletný klasický spod devínskeho brala do centra Bratislavy s dĺžkou 11,625 km.

Absolvoval ho v rámci olympijskej štafety s názvom Naše farby, naše srdcia pri príležitosti 100 dní pred OH v Paríži. Celkovo obsadil z bezmála 5000 štartujúcich 161. miesto časom 48:25 min.

„Priznám sa, ešte neviem, v akej forme sa do behu zapojím tentoraz. Najradšej by som si zabehol celý klasický beh a zároveň aj tzv. Malý Devín, ale to, žiaľ nie je možné. K tomu podujatiu mám veľmi blízky vzťah. Zažil som ho už v toľkých polohách, že môj postoj k nemu vystihuje to, že už sa nesmierne teším na 13. apríl.

Beh je stále moja najobľúbenejšia športová aktivita. Behávam rád, keby som mal čas a mohol by som, tak behám každý deň. V zime je to reálne 2 až 3-krát do týždňa, keď sa oteplí, aj častejšie. Moja dávka je 10 kilometrov, občas dokonca aj viac ako pätnásť.“