    Slovenská atlétka skončila vo finále MS do 18 rokov jedenásta. Vylepšila osobný rekord

    Nina Hejčíková.
    Nina Hejčíková. (Zdroj: Slovenský atletický zväz, Autor: Jaroslav Svoboda)
    TASR|18. júl 2026 o 13:12
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    Slovenská atletická mládež žiari na MS do 18 rokov v Rieti.

    Slovenská atlétka Nina Okuliarová skončila vo finále na 2000 m prekážok na majstrovstvách sveta do 18 rokov v talianskom Rieti jedenásta.

    Sedemnásťročná prekážkarka zabehla svoje osobné maximum v čase 6:48,19 min.

    „Snažila som sa vyťažiť z toho čo najviac. Po kilometri som sa pozrela na čas, bolo to na dobrej ceste k osobnému maximu, takže som sa to snažila udržať. V cieľovej rovine už som sa sústredila len na čas a som veľmi šťastná, že som zabehla osobný rekord,“ povedala Okuliarová pre Slovenský atletický zväz (SAZ).

    Najlepší osobný čas zabehla v behu na 100 m prekážok aj Nina Hejčíková, ktorá v čase 12,96 s zvíťazila vo svojom rozbehu a postúpila do semifinále.

    Sedemnásťročná adeptka na medaily si pripísala celkovo druhý najrýchlejší čas v rozbehoch.

    V semifinále ju doplní aj Linda Rusnáková, ktorá postúpila v čase 13,66 s zo štvrtého miesta v prvom rozbehu.

    Osobný rekord zaznamenal aj 16-ročný Šimon Kubaška, ktorý v čase 13,80 s postúpil do semifinále na 110 m prekážok. Spolu s ním postúpil do semifinále v rovnakej disciplíne aj Timotej Vozár.

    O cenné kovy na 200 m zabojuje v Rieti piaty zo stovky Timotej Nemček. Do finále postúpil šiestym najrýchlejším semifinálovym časom (21,11 s).

    Atletika

    Atletika

      Nina Hejčíková.
      Nina Hejčíková.
      Slovenská atlétka skončila vo finále MS do 18 rokov jedenásta. Vylepšila osobný rekord
      dnes 13:121
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