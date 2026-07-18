Brit po 27 rokoch zlepšil svetový rekord. Podarilo sa mu to v behu na jednu míľu

Britský atlét Josh Kerr po 27 rokoch zlepšil svetový rekord v behu na jednu míľu. Na sobotňajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Londýne zvíťazil časom 3:42,66 min.
Dvadsaťosemročný Škót prekonal výkon Maročana Hichama El Guerrouja, ktorý 7. júla 1999 v Ríme zabehol 3:43,13.
Majster sveta z Budapešti z roku 2023 v behu na 1500 m a dvojnásobný olympijský medailista avizoval útok na „bradaté“ historické maximum už pred štartom sezóny pod otvoreným nebom a spravil zo štartu v britskej metropole svoj vrchol sezóny.
Kvalitne mu sekundoval aj Američan Yared Nuguse, ktorý dobehol druhý za 3:45,69, tretí skončil ďalší Brit Jake Heyward za 3:46,73.
Diamantová liga - míting v Londýne
Muži
Míľa: 1. Josh Kerr (V. Brit.) 3:42,66 min - svetový rekord, 2. Yared Nuguse (USA) 3:45,69, 3. Jake Heyward (V. Brit.) 3:46,73