    Brit po 27 rokoch zlepšil svetový rekord. Podarilo sa mu to v behu na jednu míľu

    Josh Kerr.
    Josh Kerr. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. júl 2026 o 16:53
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    V Londýne zvíťazil časom 3:42,66 minúty.

    Britský atlét Josh Kerr po 27 rokoch zlepšil svetový rekord v behu na jednu míľu. Na sobotňajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Londýne zvíťazil časom 3:42,66 min. 

    Dvadsaťosemročný Škót prekonal výkon Maročana Hichama El Guerrouja, ktorý 7. júla 1999 v Ríme zabehol 3:43,13.

    Majster sveta z Budapešti z roku 2023 v behu na 1500 m a dvojnásobný olympijský medailista avizoval útok na „bradaté“ historické maximum už pred štartom sezóny pod otvoreným nebom a spravil zo štartu v britskej metropole svoj vrchol sezóny.

    Kvalitne mu sekundoval aj Američan Yared Nuguse, ktorý dobehol druhý za 3:45,69, tretí skončil ďalší Brit Jake Heyward za 3:46,73.

    Diamantová liga - míting v Londýne

    Muži

    Míľa: 1. Josh Kerr (V. Brit.) 3:42,66 min - svetový rekord, 2. Yared Nuguse (USA) 3:45,69, 3. Jake Heyward (V. Brit.) 3:46,73

    Atletika

    Atletika

      Josh Kerr.
      Josh Kerr.
      Brit po 27 rokoch zlepšil svetový rekord. Podarilo sa mu to v behu na jednu míľu
      dnes 16:53
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