Pomohla mu duálna kariéra. Tóth: Na kancelársky život som bol pripravený

„Času mám teraz určite menej. Je to náročné, ale cítim veľkú motiváciu,“ hovorí v rozhovore pre Sportnet .

Je to úplne iný život. Som rád, že som stále v športovom hnutí a môžem svojou troškou prispieť k napredovaniu slovenského športu i Dukly. Každý úspech, ktorý naši športovci dosiahnu, ma teší ako keby to bol môj vlastný.

Platí to aj pre projekty, ktorými sa nám darí zlepšovať podmienky. To všetko sú míľniky, ktoré ma posúvajú vpred a vďaka čomu to chcem robiť ďalej.