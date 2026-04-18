Je najlepšou Európankou. Slovinka sa ako prvá dostala na 10-kilometrovej trati pod magickú hranicu

Slovinská bežkyňa Klara Lukanová zabehla najlepší európsky čas v behu na desať kilometrov v španielskom meste Laredo.
Do cieľa prišla v čase 29:50 a stala sa prvou Európankou, ktorá zabehla túto trať pod hranicu 30 minút.
Tento rok išlo už o štvrté prekonanie európskeho rekordu, ktorý naposledy zabehla Mega Keithová za 30:07 min. Lukanová predviedla takmer identické medzičasy na 5 kilometrov.
Dvadsaťpäťročná bežkyňa bola na 5 km s časom 14:54 pohodlne pod tempom európskeho rekordu a v druhej polovici tohto tempa takmer neodstúpila, posledných 5 km zvládla za 14:56, čím sa od európskeho rekordu odklonila o 17 sekúnd.
Na olympiáde v Paríži sa predstavila v dvoch vytrvalostných disciplínach. Na trati 10 000 metrov sa jej podarilo prebojovať až do finále, kde obsadila 20. miesto časom 31:45,15.
Okrem toho štartovala aj v behu na 5000 metrov, kde skončila už v rozbehoch a do finále nepostúpila.