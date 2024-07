Sprevádzala ho veľká smola. Sklamanie sa nedá ani opísať, reaguje Volko na neúčasť na OH

"Podľa renkingu som nepostúpil ani na 200 ani na 100 metrov, pričom k postupu na 200 metrov mi chýbali v priemere 2 body, keďže som celkovo priemerne získal 1197 bodov a na postup stačilo 1199.

Toto sklamanie sa nedá opísať, urobili sme pre to viac ako maximum, dali sme do toho všetko úsilie, všetku snahu, no aj napriek všetkým problémom sme ešte zabojovali o solídne výkony, no ani to nestačilo," uviedol na sociálnej sieti Instagram.