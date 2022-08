Nepotreboval ani kofeín. Volko: Nabudila ma hudba a plný štadión

Keď sa JÁN VOLKO po zranení ľavého stehenného svalu vrátil v závere júna na slovenskom šampionáte v Trnave opäť do súťažného kolotoča, nevyzeralo to s ním príliš dobre. Stovku zvládol za 10,36, dvojstovku za 21,04.

Už z postupu do semifinále som sa tešil, lebo som si splnil cieľ, s ktorým som na ME cestoval – bežať aspoň raz v semifinále. Dosiahol som kvalitný čas 10,22 a aj na môj bežecký prejav sa dalo pozerať.

V semifinále aj vo finále vám vyžrebovali prvú dráhu, ktorá nie je veľmi výhodná. Vy ste však už pred cestou do Mníchova vraveli, že vám až tak neprekáža...

Už pred semifinále sme si povedali, že osud nám zrejme nepraje, ale vyrovnali sa s tým. Z nepriateľa sme si spravili priateľa. Takto som si bežal svoje, koncentroval som sa iba na seba a nevnímal som súperov.

Trénerka Naďka Bendová, ktorej sa veľmi nepáčilo, že ma dva razy dali do jednotky, mi len povedala: Nič to, aj z prvej dráhy ostatných prekvapíme. Stalo sa! prekvapil som nielen súperov, ale aj sám seba... A veru poriadne.

Prekvapilo vás, že ste v semifinále vyrovnali slovenský rekord 10,13?

Priznám sa, že áno a – veľmi. Veril a dúfal som, že mám formu na čas pod 10,20 v semifinále, ale 10,13? To bol malý šok. Keď som po svojom behu čakal na výsledok tretieho semifinále, v ktorom sa rozhodovalo, či pôjdem ďalej alebo nie, vravel som si, že ak aj do finále nepostúpim, 10,13 je úžasný výsledok. Postúpil som a skvelý semifinálový čas som ešte skrášlil skvelým umiestením.

Váš posledný testovací tréning na 60, 90 a 120 m minulú stredu dopadol výborne. Trénerku Naďu Bendovú i vás napĺňal optimizmom . Prezraďte, na aký výkon ste po takomto povzbudení pomýšľali v Mníchove na stovke?

S mentálnym koučom Dagom Palovičom sme si vizualizovali čas 10,18, takto sme si to nastavili. Ja som mal v hlave však skôr postup do semifinále a nejaké dobré umiestenie. Veril som však, že po výborných tréningoch, ktoré som absolvoval, môžem bežať pod 10,20. Vyšlo to a je to úžasné.