Historický moment pre slovenskú atletiku. Volko atakoval medailu na ME

MNÍCHOV. Slovenský šprintér Ján Volko finišoval na fantastickom 4. mieste vo finále stovky mužov na ME v atletike , ktoré sú súčasťou Európskych šampionátov v nemeckom Mníchove.

VIDEO: Ján Volko a jeho finálový beh na 100 m na ME v atletike 2022

Dvadsaťpäťročný bratislavský rodák sa ako prvý Slovák predstavil vo finále šprintu na 100 alebo 200 metrov.

Držiteľ medailového kompletu v behu na 60 m z halových ME bol v Berlíne na kontinentálnom šampionáte "vonku" v nemeckom Berlín 2018 trinásty na stovke, na dvojstovke je slovenským maximom desiata priečka Martina Briňarského z Mníchova 2002.

„Ani neviem, čo sa to vlastne stalo. Asi pri mne stáli všetci anjeli a dopredu ma tlačil celý môj tím, rodina a asi aj všetci, ktorí ma podporovali. To, čo prežívam sa nedá opísať slovami. Toto je pocit, keď má zemiaková medaila cenu zlata,“ rozplýval sa rozcítený Ján Volko pre atletika.sk.

„Je to jeden z mojich najcennejších výsledkov v kariére, ak vôbec nie najcennejší. Medaila síce nebola ďaleko, ale človek musí byť skromný. Keby mi niekto pred šampionátom povedal, že na stovke skončím štvrtý, asi by som sa len schuti zasmial a spýtal by som sa ho, aký mal deň a či si veľmi nevymýšľa. Som maximálne spokojný a šťastný. Tento úspech budem asi ešte veľmi, veľmi dlho spracovávať.“