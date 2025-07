Zapletalová sa bude opäť merať s najlepšími. Dostala pozvánku do Diamantovej ligy

BRATISLAVA. Emma Zapletalová si pripíše ďalší štart v prestížnej Diamantovej lige. Slovenská rekordérka na 400 m prekážok aj na hladkých 400 m figuruje v štartovej listine mítingu Herculis v Monte Carle, ktorý sa uskutoční v piatok 11. júla.

„Teraz by sme sa chceli s trénerom opäť viac venovať tréningu, ale ak by prišla pozvánka na Diamantovú ligu, určite by som si išla zapretekať,“ povedala Zapletalová ešte po svojom víkendovom víťazstve na 400 m v II. divízii ME družstiev.