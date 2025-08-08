Ďalší skvelý výkon Zapletalovej. Doma prekonala čas z Londýna a pokorila magickú métu

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025
Výsledky 400 m cez prekážky žien:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
53,75 s - slovenský rekord
2.
Anna Grycová
Poľsko
55,07 s
3.
Daniela Ledecká
Slovensko
55,53 s
6.
Rebecca Slezáková
Slovensko
57,83 s
BANSKÁ BYSTRICA. Emma Zapletalová prekonala na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici národný rekord v behu na 400 m prekážok.
Prvýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd a zvíťazila v čase 53,75 s.
Už istá účastníčka septembrových MS v Tokiu potvrdila, že je v životnej forme a zlepšila svoje vlastné národné maximum 54,08 s.
To pritom dosiahla iba nedávno - v júli na mítingu Diamantovej ligy v Londýne. V Banskej Bystrici pretavila na triumf hneď svoju prvú účasť.