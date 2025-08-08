Ďalší skvelý výkon Zapletalovej. Doma prekonala čas z Londýna a pokorila magickú métu

Emma Zapletalová.
Emma Zapletalová. (Autor: Facebook/Slovenský atletická zväz)
TASR|8. aug 2025 o 19:15
Emma Zapletalová potvrdila, že má fantastickú formu.

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025

Výsledky 400 m cez prekážky žien:

1.

Emma Zapletalová

Slovensko

53,75 s - slovenský rekord

2.

Anna Grycová

Poľsko

55,07 s

3.

Daniela Ledecká

Slovensko

55,53 s

6.

Rebecca Slezáková

Slovensko

57,83 s

BANSKÁ BYSTRICA. Emma Zapletalová prekonala na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici národný rekord v behu na 400 m prekážok.

Prvýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd a zvíťazila v čase 53,75 s.

Už istá účastníčka septembrových MS v Tokiu potvrdila, že je v životnej forme a zlepšila svoje vlastné národné maximum 54,08 s.

To pritom dosiahla iba nedávno - v júli na mítingu Diamantovej ligy v Londýne. V Banskej Bystrici pretavila na triumf hneď svoju prvú účasť.

