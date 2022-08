Španiel Martin obhájil titul na ME v chôdzi, jediný Slovák skončil štrnásty

ME v Mníchove - chôdza mužov na 20 km

Černý si išiel od úvodu svoje tempo a nesnažil sa udržať vo vedúcej skupine. Pohyboval sa okolo 20. miesta, no mal dobrý záver a v záverečných kilometroch predstihol viacerých súperov.

Jeho výsledná strata na víťaza bola napokon 6:27 min.

"Preteky pre mňa dopadli pozitívne. Prekonal som covid a išiel som do toho opatrne. Cítil som, že som zvolil dobrú taktiku, v závere som mal dostatok síl a začal som sťahovať súperov.

Pred štartom by som hodnotil ako úspech prvú dvadsiatku. Ak by som neochorel, trúfal by som si aj na najlepšiu desiatku, no vzhľadom na okolnosti je to super výsledok," povedal Černý v rozhovore pre Slovenský atletický zväz (SAZ).