Ledecká na MS nedobehla do cieľa. Vôbec neviem, čo sa stalo, vraví

EUGENE. Slovenská reprezentantka v atletike Daniela Ledecká ukončila svoje pôsobenie na MS v Eugene v rozbehu.

Svoj tretí rozbeh na 400 m prekážok nedobehla.

"Vôbec neviem, čo sa stalo. Mala som to dobre rozbehnuté, no na šiestej prekážke sa mi podlomila noha. Rozhodilo ma to, vbehla som do vedľajšej dráhy a potom som zastavila, lebo by ma aj tak diskvalifikovali.

Veľmi ma to mrzí. Chcela som podať, čo najlepší výkon, no nepodarilo sa mi to. Musím si vziať z tohto ponaučenie. Bežať si svoje a nebrať ohľad na ďalšie pretekárky" povedala pre Českú televíziu sklamaná Ledecká.