Na Banskobystrickú latku sa hlásia zvučné mená. Už aj americký univerzál Harrison

BRATISLAVA. Dvadsiaty ôsmy ročník tradičného výškarského mítingu Banskobystrická latka by mal byť na rozdiel od vlaňajška aj s divákmi.

V mužskej štartovnej listine pribudol do zoznamu účastníkov univerzálny talent z USA JuVaughn Harrison s osobným maximom 236 cm.

Tento 22-ročný Američan bol na OH 2020 v Tokiu výnimočný tým, že sa prebojoval do finále diaľky aj výšky a skončil tam celkovo piaty (815 cm) a siedmy (233 cm).



Do Banskej Bystrice príde aj úradujúci majster Európy Nemec Mateusz Przybylko s osobným rekordom 235 cm a tiež tradičný účastník, mexický rekordér Edgar Rivera.

Ako nová tvár sa predstaví švajčiarsky rekordér Loic Gasch. Už predtým bol potvrdený štart víťaza z roku 2020 a druhého z roku 2021 Kubánca Luisa Zayasa.

Jeho dva najlepšie výkony kariéry sú práve z haly Dukly na Štiavničkách 233 a 231 cm. Po ukončení kariéry Matúša Bubeníka sa ráta so štartom aktuálnej slovenskej jednotky - Lukášom Beerom.

Ktoré ženy sa hlásia

Medzi ženami pribudla do zoznamu účastníčok halová majsterka Európy 2017 Airiné Palšyté z Litvy, ktorá má na konte 201 cm.

Rovnako príde tradičné meno Talianka Alessia Trostová (200 cm), zatiaľ naposledy šiesta na halových ME 2021.

Prihlásená je aj Švédka Maja Nilssonová, ktorá mala premiéru na BBL vlani a potom v lete sa dostala do olympijského finále v Tokiu a zlepšila sa na 196 cm.

Už predtým bola oznámená premiérová účasť dvoch skokaniek z Austrálie. Strieborná z OH v Tokiu Nicole McDermottová má skočený národný rekord 202 cm a piata z Tokia Eleanor Pattersonová sa zatiaľ dostala tesne pod dva metre na 199.