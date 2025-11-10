Zmena v nominácii Nemecka. Zraneného stredopoliara nahradí nováčik

WOLFSBURG. Do kádra nemeckej futbalovej reprezentácie pribudol pred vyvrcholením kvalifikácie MS 2026 ďalší nováčik.
Namiesto zraneného Nadiema Amiriho z Mainzu dostal pozvánku 19-ročný stredopoliar Assan Ouedraogo z RB Lipsko.
V pôvodnej nominácii trénera Juliana Nagelsmanna figuroval jeden nováčik - Said El Mala z 1. FC Kolín.
„Assan hrá momentálne veľmi dobre v Bundeslige a je to mladý perspektívny hráč. Rovnako ako El Mala, ktorého sme tu už mali možnosť sledovať na tréningu,“ povedal v pondelok v tréningovom kempe nemecký kormidelník k dodatočnému povolaniu Ouedraoga.
Ten má po desiatich bundesligových zápasoch v tejto sezóne na konte dva góly a tri asistencie.
Nemci sa 14. novembra predstavia v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú v Lipsku Slovensko.
Po štyroch zápasoch sú na čele A-skupiny o skóre pred slovenským tímom a ak naplno zabodujú v oboch stretnutiach, postúpia na šampionát priamo z prvej priečky.