Zmena v nominácii Nemecka. Zraneného stredopoliara nahradí nováčik

Assan Ouedraogo.
Assan Ouedraogo. (Autor: SITA/dpa via AP)
TASR|10. nov 2025 o 17:54
Nemci sa 14. novembra predstavia v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú v Lipsku Slovensko.

WOLFSBURG. Do kádra nemeckej futbalovej reprezentácie pribudol pred vyvrcholením kvalifikácie MS 2026 ďalší nováčik.

Namiesto zraneného Nadiema Amiriho z Mainzu dostal pozvánku 19-ročný stredopoliar Assan Ouedraogo z RB Lipsko.

V pôvodnej nominácii trénera Juliana Nagelsmanna figuroval jeden nováčik - Said El Mala z 1. FC Kolín.

„Assan hrá momentálne veľmi dobre v Bundeslige a je to mladý perspektívny hráč. Rovnako ako El Mala, ktorého sme tu už mali možnosť sledovať na tréningu,“ povedal v pondelok v tréningovom kempe nemecký kormidelník k dodatočnému povolaniu Ouedraoga.

Ten má po desiatich bundesligových zápasoch v tejto sezóne na konte dva góly a tri asistencie.

Po štyroch zápasoch sú na čele A-skupiny o skóre pred slovenským tímom a ak naplno zabodujú v oboch stretnutiach, postúpia na šampionát priamo z prvej priečky.

