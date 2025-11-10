Nagelsmann verí, že jeho tím postúpi na MS. Výsledok so Slovenskom berie ako varovanie

Nemecký tím je napriek prehre so Slovenskom na čele skupiny.

WOLFSBURG. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann je pred vyvrcholením A-skupiny kvalifikácie MS 2026 presvedčený, že jeho tím zvládne boj o prvenstvo a vybojuje si priamy postup na šampionát.

Nemci sa 14. novembra predstavia v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú v Lipsku Slovensko. Po štyroch zápasoch sú na čele A-skupiny o skóre pred slovenským tímom.

„Nemusíme sa spoliehať na výsledky iných zápasov, iba na naše vlastné výkony. Máme všetko vo svojich rukách a to je dobre,“ povedal Nagelsmann v tréningovom kempe národného tímu vo Wolfsburgu.

Reprezentačný kormidelník pripomenul septembrový neúspešný štart do kvalifikácie v Bratislave, kde jeho zverenci podľahli Slovákom 0:2.

„Tento výsledok slúži ako varovanie pre všetkých. Nemôžeme si dovoliť ďalšie zaváhanie, pretože jedno sme už zažili. Preto musíme vyhrať oba zápasy a verím, že to zvládneme.“

Dve víťazstvá očakáva aj prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf, ktorého minulý týždeň vo voľbách potvrdili vo funkcii na ďalšie štyri roky.

„Jednoznačne očakávam, že vyhráme oba zápasy a teda aj skupinu a nebudeme musieť absolvovať žiadne barážové zápasy,“ vyhlásil šéf zväzu.

Prvenstvo v skupine bude pre Nemecko zároveň znamenať miesto v prvom koši počas decembrového žrebu záverečného turnaja MS.

