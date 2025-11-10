Nagelsmann verí, že jeho tím postúpi na MS. Výsledok so Slovenskom berie ako varovanie

WOLFSBURG. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann je pred vyvrcholením A-skupiny kvalifikácie MS 2026 presvedčený, že jeho tím zvládne boj o prvenstvo a vybojuje si priamy postup na šampionát.
Nemci sa 14. novembra predstavia v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú v Lipsku Slovensko. Po štyroch zápasoch sú na čele A-skupiny o skóre pred slovenským tímom.
„Nemusíme sa spoliehať na výsledky iných zápasov, iba na naše vlastné výkony. Máme všetko vo svojich rukách a to je dobre,“ povedal Nagelsmann v tréningovom kempe národného tímu vo Wolfsburgu.
Reprezentačný kormidelník pripomenul septembrový neúspešný štart do kvalifikácie v Bratislave, kde jeho zverenci podľahli Slovákom 0:2.
„Tento výsledok slúži ako varovanie pre všetkých. Nemôžeme si dovoliť ďalšie zaváhanie, pretože jedno sme už zažili. Preto musíme vyhrať oba zápasy a verím, že to zvládneme.“
Dve víťazstvá očakáva aj prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf, ktorého minulý týždeň vo voľbách potvrdili vo funkcii na ďalšie štyri roky.
„Jednoznačne očakávam, že vyhráme oba zápasy a teda aj skupinu a nebudeme musieť absolvovať žiadne barážové zápasy,“ vyhlásil šéf zväzu.
Prvenstvo v skupine bude pre Nemecko zároveň znamenať miesto v prvom koši počas decembrového žrebu záverečného turnaja MS.