Calzona chce späť do klubového futbalu. Na Slovensku to bola fantastická skúsenosť, hovorí

Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona potvrdil, že sa chce vrátiť do klubového futbalu.
Prioritou preňho je návrat do rodného Talianska, no nevyhýba sa „ani ďalším skúsenostiam v zahraničí“.
Päťdesiatsedemročný kormidelník pôsobil ako asistent v Neapole pod Mauriziom Sarrim, Eusebiom di Francescom a Lucianom Spallettim.
Na lavičku Slovenska prišiel v roku 2022, kde zotrval do konca marca a následne sa s vedením zväzu nedohodol na predĺžení spolupráce.
Od februára do júna 2024 pôsobil popri národnom tíme aj ako dočasný hlavný kouč Neapola.
Klubový futbal je úplne iná vec
„Reprezentačný futbal vám veľa dáva, ale aj veľa berie. Zápasy sa hrajú len každé tri alebo štyri mesiace a keď už máte hráčov pohromade, je veľmi málo času na nejakú prácu alebo na to, aby tím získal identitu.
Mali sme 22 z 27 hráčov rozmiestnených v rôznych ligách, takže ich dostať dokopy bolo naozaj ťažké, ale aj uspokojivá skúsenosť.
Klubový futbal je úplne iná vec, ste na ihrisku každý deň a toto je to, čo chcú niektorí v našom povolaní naozaj robiť,“ povedal pre Sky Sport Italia.
Calzona prezradil, že aj on sa chce vrátiť ku klubovému futbalu a momentálne zvažuje svoje možnosti.
Na Slovensku to bola fantastická skúsenosť
„Taliansko má prioritu, hoci mi nevadí ani ďalšia skúsenosť v zahraničí. Na Slovensku to bola fantastická skúsenosť. Serie A je takticky náročná, pretože tréneri sú veľmi dobre pripravení, je tu toľko talentovaných kormidelníkov,“ uviedol.
„Preferujem štýl futbalu, ktorý ľudí baví. Potrebujem mať pocit, že môžem vyhrať proti komukoľvek. Na Slovensku som sa snažil presadiť tento štýl a čiastočne sa nám to podarilo.
Ak zhodnotím svoje takmer štyri roky na Slovensku, som veľmi spokojný s tým, čo som dosiahol.“
Taliansko tretíkrát v sérii nepostúpilo na majstrovstvá sveta, keď vypadlo v baráži, po čom odstúpil tréner národného tímu aj šéf federácie.
Potrebujeme viac odvahy hrať s mladými hráčmi
„Nesúhlasím s tým, že v Taliansku by bolo priveľa zahraničných hráčov a ani s tým, že nám chýbajú domáce talenty. Potrebujeme viac odvahy hrať s mladými hráčmi, pretože ak sa pozriete na výsledky, talianske mládežnícke tímy si počínajú mimoriadne dobre.
Musíme mať len trpezlivosť a nechať ich robiť chyby. V skutočnosti ide o odvahu,“ zdôraznil.