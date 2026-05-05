Krutá rana pred svetovým šampionátom. Iránu vypadla ofenzívna opora z Európy

Iránsky futbalista Ali Gholizadeh bude chýbať svojej reprezentácii na nadchádzajúcom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla).
Tridsaťročný hráč Lechu Poznaň si pretrhol predné skrížené väzy v kolene pri sobotňajšom víťazstve lídra poľskej Ekstraklasy 1:0 na ihrisku Motoru Lublin.
Tridsaťročný Gholizadeh, ktorý sa stal najlepším hráčom ligy za mesiac apríl, nastrieľal šesť gólov v 19 ligových stretnutiach v tejto sezóne.
Gholizadeh je jedným z niekoľkých reprezentantov Iránu, ktorí hrajú v Európe a pokračujú v súťažných zápasoch aj po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe.
Najvyššiu iránsku súťaž pozastavili a pred majstrovstvami sveta sa už nezačne. Iránci trénujú v Teheráne a budúci týždeň odcestujú do Turecka na prípravný kemp.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pozvala iránskych predstaviteľov vrátane prezidenta futbalovej federácie Mehdího Tádža na stretnutie v Zürichu v najbližších dvoch týždňoch, aby prediskutovali plány tímu na majstrovstvá sveta.
Podľa pravidiel FIFA musí delegácia Iránu pricestovať do dejiska šampionátu najmenej päť dní pred úvodným zápasom reprezentácie.
Na ňom sa Irán stretne v G-skupine s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom, pripomenula agentúra AP.