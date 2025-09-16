Duplantisov scenár vyšiel v Tokiu do bodky: Jediná možnosť ako odtiaľto odísť bola s rekordom

TOKIO. Švédsky žrdkár Armand Duplantis urobil ďalší krok k tomu, aby sa zaradil medzi najväčšie legendy atletickej histórie.
Na svetovom šampionáte v Tokiu získal nielen tretí majstrovský titul v sérii, ale dokázal aj pokoriť významnú métu, vlastný svetový rekord posunul už na 630 cm.
Duplantisovi zatiaľ vychádza v kariére všetko, čo si naplánuje. V uplynulej sezóne prekonal svetový rekord na olympiáde v Paríži, historické maximum posunul v roku 2024 celkovo trikrát na 626.
V úvode roku 2025 avizoval, že chce predviesť ešte o jeden svetový rekord viac a dostať na výšku 630. Svoj scenár napokon naplnil, hoci to nebolo bez drámy. Na posledných pretekoch sezóny uspel až na posledný možný tretí pokus.
„Uplynulé dva týždne som sa v Tokiu cítil veľmi dobre. Mal som pocit, že jediná možnosť, ako odtiaľto odísť je so svetovým rekordom.
Celý deň bolo všetko v poriadku, vedel som, že rekord mám v sebe. Som rád, že všetko fungovalo,“ prezradil Švéd novinárom na tlačovej konferencii po pamätných pretekoch.
Pred štyrmi rokmi získal Duplantis práve v Tokiu svoje prvé zlato na globálnom podujatí. Priamo na štadióne to však nik nevidel pre protipandemické opatrenia.
V pondelok už Švéda povzbudzovalo vyše 53.000 divákov, ktorí zotrvali na štadióne až do úplného záveru, kedy už zostal na ploche ako jediný súťažiaci.
„Pretekal som na jednom z najlepších štadiónov na svete a v atmosfére, ktorú som snáď nikdy nezažil.
Keď už sa blížila neskorá večerná hodina a prichádzala únava, tak mi diváci veľmi pomáhali. Dodali mi množstvo energie.“
Stále iba 25-ročný žrdkár musí teraz hľadať nové méty. Na olympiáde v Los Angeles bude chcieť získať tretie zlato v sérii, to však bude až o tri roky.
Dovtedy sa môže pokúšať prekonať posledný rekord, ktorý ešte nemá vo svojom vlastníctve.
Duplantis aktuálne prekonal historické maximum štrnásťkrát, Sergej Bubka to dokázal sedemnásťkrát.
„Vždy keď vystúpim na dráhu, chcem zvíťaziť. Chcem robiť to, čo viem robiť a zistiť, čo dokážem. Nemyslím si, že mám problém s motiváciou,“ dodal Duplantis a prisľúbil tak, že od neho môžu priaznivci atletiky očakávať ďalšie zážitky.