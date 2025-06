Víťaz môže byť len jeden. Bude sa tešiť nemecká mašina alebo talent Liverpoolu?

Woltemade najdekorovanejší Dvadsaťtriročný Woltemade nastúpil v stredajšom košickom semifinále proti Francúzsku (3:0) štvrtý raz na turnaji a tretíkrát bral ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu.

Dokopy má hráč Stuttgartu šesť gólov vrátane čistého hetriku v úvodnom dueli proti Slovinsku (3:0).

Anglicko - Nemecko finále EURO U21 2025 sobota 28 júna, 21.00, NFŠ v Bratislave /rozhodcovia: Van der Eijk - Bluemink, de Groot (všetci Hol.)/ Predpokladané zostavy: Anglicko: Beadle - Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento - Scott, Anderson, Elliot - McAtee, Stansfield, Nwaneri Nemecko: Atubolu - Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown - Nebel, Martel, Reitz - Gruda, Tresoldi, Woltemade

„Je to najväčší zápas, aký môžem v mládežníckom národnom drese odohrať. Veľmi sa tešíme, je to niečo výnimočné pre nás všetkých,“ povedal Woltemade podľa agentúry DPA. Motiváciou v sobotnom dueli je aj účasť trénera reprezentačného „áčka“ Juliana Nagelsmanna na Tehelnom poli. „Finálové víťazstvo, gól. Stačí aj finálové víťazstvo bez gólu. Je mi to vlastne jedno - hlavné je, aby sme to vyhrali,“ dodal držiteľ Nemeckého pohára. Pre jeho reprezentačného trénera Antonia di Salvu by išlo o premiérový titul pri „dvadsaťjednotke“ a zároveň životný úspech. Pred dvoma rokmi, prvý raz v pozícii hlavného trénera, vypadol jeho tím v skupinovej fáze. Predtým ako asistent Stefana Kuntza výrazne prispel k úspechom v rokoch 2017, 2019 (finále) a 2021.

„Som nesmierne hrdý. Tento tím necháva na ihrisku svoje srdce,“ povedal di Salvo. Štyridsaťšesťročný kouč pochválil prístup aj empatiu. „Nakoniec by to však všetko bolo na nič, keby mužstvo nemalo kvalitu a táto partia má veľmi veľkú kvalitu,“ zhodnotil di Salvo, ktorý dostal nedávno nový kontrakt až do ME21 v roku 2027 v Albánsku a Srbsku. Pozornosť púta aj Elliott Na druhej strane púta pozornosť čerstvý majster anglickej najvyššej súťaže - Elliott z Liverpoolu. Ten zasiahol do všetkých piatich zápasov svojej reprezentácie, ktorá zdolala v stredu Holandsko 2:1, pričom o oba presné zásahy sa postaral práve on. Dovedna vsietil na šampionáte štyri góly a prípadný titul by bol preňho druhý v tejto vekovej kategórii. Na predošlom turnaji v Gruzínsku a Rumunsku síce nastúpil vo všetkých dueloch okrem štvrťfinále proti Portugalsku (1:0), ale dovedna odohral len 134 minút. E šte menšiu minutáž mal vtedy jeho spoluhráč Charlie Cresswell, stopér, ktorý na Slovensku taktiež patrí k oporám tímu.

„Harvey Elliott a Charlie Cresswell toho neodohrali na minulom turnaji veľa. Vedeli sme však, akí dôležití budú, a oni túto zodpovednosť prijali, aby potiahli zvyšok tímu. Harvey hrá výborne, je jeden z viacerých, ktorí sa postavili na správne miesto. Myslím si, že tento tím je výnimočný,“ povedal tréner Lee Carsley, ktorý priviedol Angličanov pred dvoma rokmi k titulu po finálovej výhre 1:0 nad Španielskom. V prípade zopakovania triumfu napodobní Davea Sextona, ktorý získal titul s „Albionom“ v rokoch 1982 a 1984. Na oboch turnajoch bol výraznou postavou Mark Hateley budúci útočník Glasgowu Rangers a šesťnásobný škótsky majster. Tímy sa v rámci tohtoročného turnaja už stretli v základnej B-skupine, kde di Salvo s istotou postupu vymenil celú základnú jedenástku a napriek tomu zdolal súpera 2:1. Prvý gól padol už v tretej minúte zásluhou krídelníka Ansgara Knauffa. V plnej sile sa Nemci predstavia proti Angličanom v sobotu 28. júna o 21.00 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V priamom prenose prinesie zápas STVR na stanici :ŠPORT.