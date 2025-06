Najlepší Slovák? Ak zlepší jednu vec, tak bude stáť desiatky miliónov a berie ho gigant

Futbalisti Slovenska do 21 rokov získali vo svojej skupine A tri body a nepostúpili do štvrťfinále, individuálne však zaujali.

Najviac striel

Suslov, ktorý dal na ME dva góly. dominuje aj v ďalších dvoch štatistikách. Zo všetkých hráčov na turnaji zaznamenal najviac streleckých pokusov: Desať. A tiež najviac striel na bránu: Šesť.

Ofenzívny hráč Verony má aj druhý najvyšší počet úspešných driblingov na ME. Ak by sa vyberal All Stars skupinovej fázy ME U 21, tak Suslov by tam nemal chýbať.