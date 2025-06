Na Tehelnom poli žiaril malý muž. Famóznym sólom zobudil neutrálnych Slovákov

BRATISLAVA. Zápas semifinále ME do 21 rokov 2025 Anglicko vs. Holandsko 2:1 sledovalo priamo na bratislavskom Tehelnom poli asi 15 – tisíc divákov.

Atmosféra bola prajná, ale skôr to pripomínalo hlučné divadlo. Ticho síce nebolo, ale bol to taký zvláštny ruch.