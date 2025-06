Nemci stiahli dvojgólové manko, ale nestačilo to. Angličania na Slovensku obhájili titul

Lee Carsley, tréner Anglicka: „Bol skvelý cieľ získať tieto dva tituly a bolo by skvelé získať ďalší. Myslím, že sa to ešte nikomu nepodarilo. Bolo to skvelých 21 dní spolu, ktoré boli plné sústredenia. Tento turnaj si budeme pamätať, pre hráčov je dôležité, aby naďalej hrali vo svojich kluboch a udržali si svoje pozície. Tento tím ukázal vieru v celkový triumf na tomto turnaji.“

James McAtee, hráč zápasu: „Momentálne som nadšený, je to úžasný pocit. Zápas sme začali veľmi dobre, súper samozrejme vyrovnal, ale som rád, že to dopadlo dobre. Bol som veľmi nervózny keď som mal zdvihnúť trofej, bol to veľmi výnimočný moment. Na zápas som sa naň veľmi sústredil, bolo samozrejme výnimočné mať tu rodinu a priateľov, ale všetka moja pozornosť išla na zápas. Dúfam, že sme ohromili trénera Thomasa Tuchela.“

Antonio Di Salvo, tréner Nemecka: „Ak sa pozriete do tvárí hráčov, je tam rozhodne sklamanie. Ja tu však sedím ako veľmi hrdý tréner tímu, ktorý hral dva roky skvelý futbal a zlepšoval sa. Mali sme skvelý turnaj a na jeho konci bolo Anglicko možno lepšie. Viem, že v prvom polčase sme nehrali dobre a mali sme smolu pri dvoch góloch. Tím si však zaslúži veľký rešpekt za návrat do zápasu. Na konci riadneho hracieho času sme mali veľkú šancu a mohli sme byť majstri Európy, trafili sme však brvno a to isté sa zopakovalo na konci predĺženia.“