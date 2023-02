Začínal bez fanfár, stal sa ikonou. Rozlúči sa Brady ako jeho kamarát Chára?

"Som na Tommyho veľmi hrdý. Dosiahol všetko, čo sa v tejto hre dalo a ešte oveľa viac. Je to skutočný šampión," reagoval na Bradyho koniec kariéry Robert Kraft, ktorý je od roku 1994 majiteľom New England Patriots.

V jeho farbách sa stal legendou a momentálne je ťažké predstaviť si, že by za klub z Foxborough niekedy v budúcnosti hral lepší hráč než bol ten s číslom 12 na drese. A vlastne, to platí aj o celej NFL.

BRATISLAVA. Hoci posledný úspech dosiahol ako hráč Tampy Bay Buccaneers, kariéra Toma Bradyho bude spájaná najmä s tímom New England Patriots.

Aj preto bol na drafte NFL v roku 2000 vybraný až zo šiesteho kola a celkového 199. miesta. Skôr než on išlo až sedem quarterbackov.

Príbeh Toma Bradyho je dobre známy. Na univerzite v Michigane nevynikal a v porovnaní so svojimi konkurentami zaostával najmä po fyzickej stránke.

Brady bol spočiatku až štvrtým rozohrávačom tímu, ale v závere prvej sezóny už bol dvojkou a od tretieho zápasu sezóny 2001 a po zranení Drewa Bledsoea sa začala písať jeho hviezdna kariéra.

Dvadsať sezón odohral za Patriots, deväťkrát dostal svoj tím do Super Bowlu a šesťkrát bol v ňom úspešný. Zdalo sa, že celú kariéru odohrá v jednom tíme, no v roku 2020 nečakane prestúpil do Tampy Bay, kde získal ešte jeden titul.