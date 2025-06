Víťaz Super Bowlu spoznal svoj trest za sexuálne obťažovanie masérok. Tie s rozhodnutím spokojné nie sú

BRATISLAVA. Bývalý hráč tímu Baltimore Ravens 35-ročný Justin Tucker bol suspendovaný na desať zápasov novej sezóny NFL po tom, čo porušil pravidlá osobného správania sa.

Trest si odpyká ako voľný hráč, ale môže podpísať zmluvu s niektorým z tímov, píše web espn.com.

Ak by sa tak stalo, mohol by sa zúčastniť tréningového kempu a hrať v predsezónnych dueloch pred začiatkom dištancu 26. augusta. Vrátiť by sa mohol až 11. novembra.