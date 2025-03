Sľubujú atraktívnu a tvrdú hru. Monarchs oslavujú výročie a túžia po návrate do play-off

Cieľom známej značky v novom ročníku Snapbacks ligy je po dvojročnej odmlke návrat do play-off a možnosti zahrať si o Czech Bowl, trofej pre víťaza súťaže.

BRATISLAVA. Do jubilejného 30. roku fungovania vstupuje slovenský klub amerického futbalu St. Nicolaus Bratislava Monarchs.

Robíme to 30 rokov, pretože nás to napĺňa, je nám tento šport blízky a je to najtvrdší kolektívny šport na svete. V amatérskych podmienkach sa obetujú ďaleko za hranicu. Verím, že nás v rámci 30. výročia čaká úžasná sezóna," uviedol na tlačovej konferencii prezident klubu Peter Kočí.

Z hráča sa stal tréner

Jednou z hlavných a viditeľných zmien je nový hlavný tréner. Na tento post zasadol bývalý hráč Monarchs, Roland Spais. S bratislavským tímom je spätý dlhé roky a hneď po ukončení aktívnej kariéry zostal prítomný na trávnikoch.

VIDEO: Tlačová konferencia tímu St. Nicolaus Bratislava Monarchs