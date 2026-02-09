Vystúpenie v polčasovej prestávke bolo plné odkazov na hispánsku kultúru. Trump: Facka pre USA

Bad Bunny je prvým interpretom používajúcim prevažne španielčinu na Super Bowl.

Vystúpenie rappera Bad Bunnyho v polčase finále ligy amerického futbalu NFL, takzvaného Super Bowlu, bolo plné odkazov na jeho rodné Portoriko a hispánsku kultúru.

Bad Bunny je prvým interpretom používajúcim prevažne španielčinu, ktorý bol hlavnou hviezdou tohto vystúpenia, píšu dnes v noci agentúry.

Predstavenie, na ktorom sa zúčastnili aj Lady Gaga a Ricky Martin, sa nepáčilo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Bad Bunny priniesol na javisko kus svojho Portorika a na divákov sa obrátil v španielčine. "Moje meno je Benito Antonio Martínez Ocasio," povedal spevák oblečený v bielom obleku v španielčine.

"Ak som dnes tu, na Super Bowl 60, tak je to preto, že som nikdy neprestal veriť v sám seba, ty by si tiež mal veriť sám v seba, si viac, ako si myslíš," uviedol ďalej vo svojom rodnom jazyku. Na štadióne potom svietil v angličtine slogan "len láska je silnejšia ako nenávisť".

K Bad Bunnymu sa pri vystúpení pripojila ďalšia hviezda španielskofónnej hudby Ricky Martin a slávna speváčka Lady Gaga.

Rapper odspieval niektoré zo svojich hitov a vystúpenie zakončil skladbou Debí Tirar Más Fotos, ktorá dala názov hudobnému albumu, za ktorý dostal tento rok cenu Grammy.

VIDEO: Vystúpenie Bad Bunnyho v polčase Super Bowl

Vystúpenie cez polčas sa podľa očakávania nepáčilo prezidentovi Trumpovi, ktorý dával už skôr najavo averziu k hlavnému spevákovi predstavenia.

"Predstavenie o polčase na Super Bowle bolo úplne strašné, jedno z najhorších vôbec," nešetril kritikou prezident. "Nikto mu nerozumie ani slovo a jeho tanec je hnusný," uviedol ďalej Trump. Podľa neho bolo predstavenie fackou do tváre Spojených štátov.

Super Bowl je v Spojených štátoch považovaný za najväčšie športové podujatie roka, na štadióne a pri obrazovkách ho sleduje zvyčajne vyše sto miliónov divákov. Vlani to bolo 130 miliónov ľudí.

