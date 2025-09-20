Američania na MS zbabrali štafetu. Obhajovali zlato, nepostúpili ani do finále

Christopher Bailey a Demarius Smith v štafete mužov na 4x400 m na MS 2025
Christopher Bailey a Demarius Smith v štafete mužov na 4x400 m na MS 2025 (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 14:08
Nezvíťazili prvýkrát od MS v Londýne 2017.

TOKIO. Atléti USA neobhája titul majstrov sveta v štafete 4x400 metrov a nezískajú tak štvrtý titul v sérii v tejto disciplíne.

Úradujúci olympijskí víťazi sa na šampionáte v Tokiu nedostali do finále, keď v prvom semifinále obsadili časom 3:01,06 min až 6. miesto a nezmestili sa medzi trojicu postupujúcich priamo, ani ďalšiu dvojicu tímov, ktorá išla ďalej časom.

Američania spoznali trpkosť prehry na dlhej štafete na globálnom podujatí prvýkrát od MS v Londýne 2017, vtedy ich vo finále tesne zdolali bežci z Trinidadu a Tobaga.

V Tokiu nastúpili so štvoricou Christopher Bailey, Demarius Smith, Bryce Deadmon a Jenoah McKiver.

Od úvodu sa nedokázali dostať do čela a výrazne nezvládli druhú odovzdávku, na ktorej sa Smith zasekol za odstupujúcimi súpermi a kolík predal na 7. priečke. McKiver na poslednom úseku dobehol výraznú stratu, no na záverečnej stovke mu došli sily.

V rovnakej disciplíne naopak nezaváhali Američanky. Do finále postúpili vo svetovom výkone roka 3:22:53 min.

