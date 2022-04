Prvý Rus, ktorý odsúdil Putina? Hulvátstvo a výmysel, vraví olympijská šampiónka

Rodák z Bieloruska otvorene hovoril o tom, že citlivo vnímal situáciu už pred spustením vojny.

„22. februára som sa rozhodol skončiť so športovou kariérou. O dva dni to na Ukrajine začalo. Čo som cítil? Môžem byť otvorený? Ak by som povedal, že ma to šokovalo, bolo by to málo. Svet už nikdy nebude ako predtým,“ hovoril Lesun pre BBC.