Kaprálik si váži premiérovú nomináciu v tíme: Uvidíme, aké má tréner plány

SENEC. Adrián Kaprálik momentálne prežíva premiéru na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie.
Dvadsaťtriročný útočník pôsobí v druholigovom nemeckom Holsteine Kiel a miesto v nominácii dostal oproti minulému asociačnému termínu na úkor Samuela Mráza.
Šancu odbyť si debut v národnom tíme má najbližšie v piatok proti Severnému Írsku, v kľúčovom dueli kvalifikácie MS 2026.
Záverečný duel A-skupiny čaká „sokolov“ v pondelok 17. novembra v Lipsku, kde ich privítajú Nemci.
„Uvidíme, aké má tréner plány, všetko závisí od neho. Ja budem, samozrejme, pripravený. Musím byť pripravený a budem čakať na to, aké pokyny mi dá.
Chalani v šatni si zo mňa uťahovali, že dúfajú, že porazíme Nemcov. Tak dúfam aj ja, že sa nám to podarí a že po zápase budeme všetci šťastní,“ uviedol Kaprálik.
Od najbližšieho súpera očakáva rovnakú hru ako v októbri v Belfaste, kde domáci potvrdili povesť mužstva s fyzickou hrou a triumfovali 2:0.
„Všetci vieme, aký je ostrovný futbal, a ukázali to aj v prvom zápase. Myslím si, že do odvety toho veľa nezmenia, možno len nejaké drobnosti. Vieme, čo od toho zápasu môžeme očakávať, a musíme sa naň dobre pripraviť,“ povedal Kaprálik.
Výhra v Košiciach môže Slovákom zaručiť miesto v baráži, ktorá je reálnejšia než priamy postup na úkor nemeckého superfavorita.
„Veľmi si vážim, že ma tréner zaradil do tímu, hoci do zostavy väčšinou veľa nezasahuje. Som rád, že som mohol prísť aj na tento záverečný, rozhodujúci turnaj a byť medzi chalanmi.
Veľmi si to cením a chcem dokázať, že som tu právom. všetci vieme, aký je náš cieľ v piatok. Dúfame, že nás fanúšikovia budú podporovať a hnacou silou pomôžu k víťazstvu.
Verím, že to zvládneme, a potom do Nemecka pôjdeme s cieľom prekvapiť a pokúsiť sa získať prvé miesto,“ dodal Kaprálik.