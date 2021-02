Yes, je to tam. Žampa sa zabával, chválili ho Slováci i Česi

CORTINA, BRATISLAVA. Také emócie by skôr slovenskí fanúšikovia očakávali u Petry Vlhovej. Na majstrovstvách sveta v Cortine ich však ukázal jej krajan – Adam Žampa.

V druhom kole obrovského slalomu predviedol famóznu jazdu. Po nej mal v cieli náskok na druhého Francúza Victora Muffata-Jeandeta 1,36 stotín sekundy.

Žampa sa radoval, rozprestrel ruky a kričal do kamery, akoby zvíťazil. Aj keď si sadol do kresla pre lídra pretekov, vykrikoval: "Yes, je to tam!"

Na štarte pritom bolo ešte devätnásť lyžiarov. Až dvanásti z nich však skončili za ním.