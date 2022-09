Celibát držal už počas kariéry. Bývalý kapitán Slovana chce byť kňazom

RAJEC. S futbalom začínal v Juventuse Závodie. Keď malý klub prerástol, odišiel do MŠK Žilina. Neskôr si to namieril do Slovana Bratislava, kde hrával jeho otec.

Tím dorastu viedol ako kapitán. Nastupoval spoločne s bratom, ktorý má niekoľko štartov za taliansky Hellas Verona. A dnes pôsobí v Petržalke.

Mal rozbehnutú kariéru, no v devätnástich sa vybral iným smerom. Bývalý mládežnícky reprezentant Adam Štefanec sa rozhodol stať kňazom.

Pred bojom o A-tím Slovana uprednostnil teológiu.