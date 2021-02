V Turecku sa dostali do televízie. Covid tam ľudia tak neriešia, tvrdí šéf klubu

Prvý krok - mužstvo slušne obliecť

„Dalo nám to veľa. Nebolo to len o tom, že odohráme zápas a ideme domov. Spoločne sme sa stravovali, mali bazén, posilňovňu i rozbory. V takej chvíli hráčov spoznáte lepšie, aké sú to osobnosti a ako spolu vychádzajú. Nielen na ihrisku, ale aj v súkromí,“ skonštatoval prezident Partizána Stanislav Soroka.