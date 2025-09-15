Dôstojná bodka Fraserovej-Pryceovej. Bola si skvelá pre šport, hovorí Bolt

TOKIO. Pozíciu líderky svetových tabuliek potvrdila na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu šprintérka Melissa Jeffersonová-Woodenová.
Dvadsaťštyriročná Američanka triumfovala v behu na 100 m v čase 10,61 sekundy, čo bol štvrtý najlepší výkon v histórii.
Dôstojnú rozlúčku s kariérou zažila jamajská veteránka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
Víťazka ženskej stovky Jeffersonová-Woodenová nechala za sebou 21-ročnú Tiu Claytonovú z Jamajky, ktorá finišovala so stratou 15 stotín sekundy.
Úradujúca olympijská šampiónka Julien Alfredová, reprezentantka Svätej Lucie, sa musela uspokojiť s bronzom po tom, čo si natiahla sval.
„Bol to skvelý rok. Je to úžasné, doslova všetko, na čom som pracovala celý rok. Získať zlatú medailu a vytvoriť rekord šampionátu je skvelý začiatok mojich druhých majstrovstiev sveta,“ uviedla najrýchlejšia žena v súťaži hladkej stovky podľa portálu olympics.com.
Alfredová mala najrýchlejší reakčný čas (0,169 s), ale po prvých krokoch bolo vidno, že niečo nie je v poriadku.
Medzitým Jeffersonová-Woodenová prevzala vedenie a cieľom preletela v rekorde šampionátu, ktorým zároveň vylepšila o štyri stotiny svoje sezónne maximum.
„Preteky ubehli ako mihnutie oka. Keď som prekročila cieľovú čiaru, povedala som si: 'Wow, vyhrala som'. Nikdy som nebola šťastnejšia,“ doplnila Jeffersonová-Woodenová, ktorá je prihlásená aj do súťaže v behu na 200 m, ako aj v štafete na 4x100 m, kde bude neoddeliteľnou súčasťou amerického tímu.
VIDEO: Finále stovky žien na MS v atletike 2025
Úctyhodné 6. miesto vybojovala vo veku 38 rokov časom 11,03 päťnásobná majsterka sveta na stovke Fraserová-Pryceová.
Kráľovskú disciplínu sledoval aj najrýchlejší muž histórie Usain Bolt, ktorý vyzdvihol kariéru svojej krajanky: „Bola skvelá pre šport vo všeobecnosti. Povedal som jej, že jej dlhovekosť ukázala, že som to mohol dokázať aj ja.“
Fraserová-Pryceová nielenže ukončila takmer dvadsaťročnú kariéru na vrchole, ale je aj poslednou z generácie mimoriadnych jamajských šprintérskych talentov (Bolt, Asafa Powell, Yohan Blake, Elaine Thompsonová-Herahová, Veronica Campbellová-Brownová).
Fraserová-Pryceová je časom 10,60 s tretia najrýchlejšia žena všetkých čias v behu na 100 m. Avšak, ani vo svojej najlepšej forme nedokázala prekonať kontroverzný svetový rekord (10,49) Američanky Florence Griffith-Joynerovej, ktorá bola v čase svojej smrti v roku 1998 v rovnakom veku ako teraz Fraserová-Pryceová.