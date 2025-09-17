Prehra ju nemusí až tak bolieť. Slovenka ide na MS do repasáže

MS v zápasení 2025
Ženy - do 72 kg:
Nesrin Basová (Tur.) - Zsuzsanna Molnárová (SR) 9:4 na body
ZÁHREB. Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela v osemfinále kategórie do 72 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe.
V stredajšom súboji bola nad jej sily Nesrin Basová z Turecka, ktorej podľahla 4:9 na body.
Jediná slovenská zástupkyňa na šampionáte však má stále šancu na bronzový kov, keďže Basová sa prebojovala až do finále a Molnárovú tak potiahla do repasáže.
Vo štvrtok od 10.40 SEČ v nej čaká na slovenskú reprezentantku súboj s Alexandrou Nicoletou Anghelovou z Rumunska.