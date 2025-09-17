Prehra ju nemusí až tak bolieť. Slovenka ide na MS do repasáže

Zsuzsanna Molnárová.
Zsuzsanna Molnárová. (Autor: TASR)
TASR|17. sep 2025 o 18:14
Nad jej sily bola Nesrin Basová z Turecka.

MS v zápasení 2025

Ženy - do 72 kg:

Nesrin Basová (Tur.) - Zsuzsanna Molnárová (SR) 9:4 na body

ZÁHREB. Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela v osemfinále kategórie do 72 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe.

V stredajšom súboji bola nad jej sily Nesrin Basová z Turecka, ktorej podľahla 4:9 na body.

Jediná slovenská zástupkyňa na šampionáte však má stále šancu na bronzový kov, keďže Basová sa prebojovala až do finále a Molnárovú tak potiahla do repasáže.

Vo štvrtok od 10.40 SEČ v nej čaká na slovenskú reprezentantku súboj s Alexandrou Nicoletou Anghelovou z Rumunska.

