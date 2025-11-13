Nepríjemné správy pred dôležitým zápasom so Severným Írskom. Calzona prišiel o dvoch hráčov

/Správu aktualizujeme./
KOŠICE. Mário Sauer a Adrián Kaprálik vypadli z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačný zápas o postup na MS 2026 proti Severnému Írsku, oznámil SFZ.
Dôvodom ich absencie sú zranenia.
Sauer utrpel natrhnutie zadného stehenného svalu, uvádza portál Lesviolets.com, ktorý sa venuje dianiu v Toulouse. Slovenský lekársky tím ho ošetril a potvrdil, že vynechá novembrové reprezentačné zápasy. Očakáva sa, že jeho absencia potrvá štyri až šesť týždňov, v závislosti od priebehu liečby.
Nová posila stredu poľa Toulouse tak vynechá budúcotýždňový zápas proti Angers, vonkajší duel proti Marseille a domáci zápas so Štrasburgom. Otázny je aj jeho štart v stretnutí Paris FC – TFC 13. decembra, ako aj v šestnásťfinále Francúzskeho pohára.
