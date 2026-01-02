Dvíhal najťažšie váhy. Zomrel český rekordér a posledný medailista z MS

V 61 rokoch zomrel bývalý úspešný vzpierač Jiří Zubrický, posledný český medailista z majstrovstiev sveta.
V roku 1990 získal v Budapešti v najťažšej váhovej kategórii nad 110 kilogramov bronz v dvojboji i nadhode. Tretí skončil tiež na európskom šampionáte v Szekszárde o dva roky neskôr.
O jeho smrti informoval Český zväz vzpierania na svojom webe.
Zubrický štartoval tiež dvakrát na olympijských hrách. V Soule 1988 nezvládol základný pokus v trhu, v Barcelone 1992 obsadil šieste miesto. Rodák z Mostu bol tiež juniorským majstrom Európy a osemkrát ovládol domáci šampionát.
Jeho najlepší výkon v dvojboji 437,5 kg, ktorým obsadil piate miesto na svetovom šampionáte v Ostrave v roku 1987, je stále najvyššie v českých historických tabuľkách.
Zubrický zomrel v stredu po krátkej ťažkej chorobe. Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 9. januára o 13.30 h v obradnej sieni Kostolného cintorína v Moste.