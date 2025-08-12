Tragédia na Svetových hrách. Zomrel taliansky bežec, našli ho v bezvedomí

Mattia Debertolis
Mattia Debertolis (Autor: REUTERS)
TASR|12. aug 2025 o 08:16
Mal iba 29 rokov.

ČCHENG-TU. Taliansky orientačný bežec Mattia Debertolis, účastník Svetových hier v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu, v utorok zomrel.

Dvadsaťdeväťročného pretekára našli 8. augusta počas pretekov na strednej trati v bezvedomí.

Súťaž sa konala v teplotách presahujúcich 30 stupňov Celzia a vo vysokej vlhkosti.

„Napriek poskytnutiu okamžitej pomoci v jednom z najprestížnejších zdravotníckych zariadení v Číne dnes taliansky športovec zomrel.

Rodine a komunite orientačného behu poskytneme maximálnu možnú podporu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení organizátori Svetových hier a Medzinárodná federácia orientačného behu (IOF).

Debertolisovi patrila 137. priečka vo svetovom rebríčku. Na súťažiach štartoval od roku 2014.

Ostatné športy

    dnes 08:16
